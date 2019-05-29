Союзные ученые - о союзных программах и высокоскоростной магистрали

В Петрозаводске прошло расширенное заседание Бюро Межакадемического Совета по проблемам развития Союзного государства. Обсужден широкий круг вопросов по научному сопровождению территориального и экономического развития Беларуси и России. Акцент был сделан на мегапроекте "Евразия", в частности на строительстве высокоскоростной магистрали из Юго-Восточной Азии в Европу через Россию и Беларусь. В дискуссии принял участие Президент РАН Александр Сергеев.

Среди обсуждаемых вопросов - формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства и проектирование перспективных фундаментальных и прикладных научных исследований. Особое внимание участники Межакадемического совета сосредоточили на проблематике проектов новых программ Союзного государства, включая дистанционное зондирование Земли для мониторинга лесных пожаров; экологически чистые удобрения; новые абразивные материалы; специализированные высокоэкономичные и экологически чистые двигатели на газомоторном топливе.

Ученые приняли решение о подготовке новой союзной программы по добыче и переработке алмазов на базе открытого в 70-х годах прошлого столетия в Сибири крупнейшего в мире Попигайского месторождения алмазов.

В работе форума принял участие заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин.

- По поручению президентов России и Беларуси, - напомнил он, - создана рабочая группа по оценке приоритетных направлений деятельности.

По словам Алексея Кубрина, на сегодня в Союзном государстве уже реализовано около 50 союзных программ по самым разным направлениям. Заместитель Госсекретаря выступил с докладом "О стратегии продвижения проекта "Единая Евразия"", напомнив коллегам о том, что вокруг транспортных артерий, транспортных узлов и прочей инфраструктуры по сути и развивается экономика того или иного региона.

- Для повышения эффективности проекта "Единая Евразия", - подчеркнул он, - необходим координирующий орган, потому что все заинтересованные ведомства - а их много - действуют пока разрозненно.

А по словам Президента РАН Александра Сергеева, неправильно, что в России практически нет железных дорог со скоростью перемещения больше 200 км/час.

- Требуется развитие, и оно будет происходить, - сказал глава РАН. - Однако проект требует огромных вложений - до 200-300 млрд долларов. К проекту есть интерес со стороны мировых банков. Не исключено, что будет использован и механизм облигаций: в стране у населения много денег лежит без движения. Считаю, что этот проект с подачи академий наук Беларуси и России может стать важнейшим в формировании единого научно-технологического пространства.

В России сегодня практически нет железных дорог со скоростью перемещения больше 200 км/час

Президент РАН заметил, что высокоскоростная магистраль, которая свяжет Россию и Беларусь с Европой в рамках "Единой Евразии", очень нужна и "здорово, что Союзное государство этот проект поддерживает".

Первый заместитель главы НАН Беларуси академик Сергей Чижик заявил в свою очередь, что белорусские ученые "несомненно, поддержат проект, который может потянуть за собой и материаловедение, и математику, и машиностроение..." Но начальный этап, по его словам, за экономистами.