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29.05.2019 12:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани проверят жалобу мировых автоконцернов о мошенничестве

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края начала проверку жалобы крупнейших мировых автоконцернов Mercedes, Hyundai, Kia и Land Rover о якобы о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через районные суды Краснодара. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил председатель Совета судей Кубани Владимир Кисляк.

Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости
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- Эта жалоба от мировых автогигантов поступила в Высшую квалификационную коллегию судей России, - отметил Владимир Кисляк. - Оттуда ее передали для проверки в Краснодар. Квалификационная коллегия судей края создала специальную комиссиию, которая рассмотрит создавшуюся ситуацию.

Как уже писала "РГ", по мнению автоконцернов, все четыре районных суда столицы южного региона будто бы "задействованы в схеме по взысканию с производителей возврата стоимости автомобилей, в несколько раз (в ряде случаев в девять и более раз) превышающую первоначальную стоимость машины при ее продаже". И с 2016 года в Краснодаре действует алгоритм, по которому истцы обращаются в суды в течение 15 дней после покупки новой машины с жалобами на различные дефекты.

Представители интересов автопроизводителей утверждают, что ущерб компаний за несколько лет оценивается в сотни миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Транспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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