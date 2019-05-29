На Кубани проверят жалобу мировых автоконцернов о мошенничестве

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края начала проверку жалобы крупнейших мировых автоконцернов Mercedes, Hyundai, Kia и Land Rover о якобы о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через районные суды Краснодара. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил председатель Совета судей Кубани Владимир Кисляк.

- Эта жалоба от мировых автогигантов поступила в Высшую квалификационную коллегию судей России, - отметил Владимир Кисляк. - Оттуда ее передали для проверки в Краснодар. Квалификационная коллегия судей края создала специальную комиссиию, которая рассмотрит создавшуюся ситуацию.

Как уже писала "РГ", по мнению автоконцернов, все четыре районных суда столицы южного региона будто бы "задействованы в схеме по взысканию с производителей возврата стоимости автомобилей, в несколько раз (в ряде случаев в девять и более раз) превышающую первоначальную стоимость машины при ее продаже". И с 2016 года в Краснодаре действует алгоритм, по которому истцы обращаются в суды в течение 15 дней после покупки новой машины с жалобами на различные дефекты.

Представители интересов автопроизводителей утверждают, что ущерб компаний за несколько лет оценивается в сотни миллионов рублей.