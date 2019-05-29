СК начал проверку по факту гибели ребенка в опрокинувшейся машине

ГУ Следственного комитета РФ по Республике Крым начал проверку по факту трагической гибели ребенка в скатившейся с горы машине в Симферопольском районе.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, вечером 28 мая родители с пятилетней девочкой отдыхали на природе на горе Мурун-Кир в окрестностях села Строгановка. Во время пикника ребенок отошел от родителей и залез в их машину ВАЗ-2121. Что произошло дальше - помогут установить технические экспертизы.

Известно, что автомобиль покатился вниз со склона. Неуправляемый ВАЗ врезался в нежилой дом и перевернулся.

Как сообщалось ранее, ребенка доставили в больницу, но помочь ему медики не смогли - от полученных травм он скончался.