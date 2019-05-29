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29.05.2019 12:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму предложили захоронить останки солдат армии князя Долгорукова

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Центрального музея Тавриды Фото: Пресс-служба Центрального музея Тавриды
Фото: Пресс-служба Центрального музея Тавриды

Краеведы и ученые Крыма предложили перезахоронить обнаруженные на севере Крыма останки 800 солдат армии Василия Долгорукова, погибших во время русско-турецкой войны.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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- Мы готовим экспертное заключение о датировке и характере этих находок, чтобы ни у кого не было сомнений, к какому времени они относятся. Монеты, пуговицы свидетельствуют о том, что это период 1771-1774 годов, - рассказал "РГ" гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

На месте захоронения планируется установить памятник или часовню. Но решение об этом должно быть принято на уровне Совета министров РК и администрации города Армянск.

Как сообщалось ранее, участники поискового отряда "Память Перекопа" обнаружили на севере Крыма в районе Армянска захоронение 800 солдат армии Долгорукова. Найденное захоронение - это санитарное кладбище. Среди обнаруженных в могилах артефактов - металлические пуговицы, нательные кресты, иконки, свинцовые пули и монеты.

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