В Крыму предложили захоронить останки солдат армии князя Долгорукова

Краеведы и ученые Крыма предложили перезахоронить обнаруженные на севере Крыма останки 800 солдат армии Василия Долгорукова, погибших во время русско-турецкой войны.

- Мы готовим экспертное заключение о датировке и характере этих находок, чтобы ни у кого не было сомнений, к какому времени они относятся. Монеты, пуговицы свидетельствуют о том, что это период 1771-1774 годов, - рассказал "РГ" гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

На месте захоронения планируется установить памятник или часовню. Но решение об этом должно быть принято на уровне Совета министров РК и администрации города Армянск.

Как сообщалось ранее, участники поискового отряда "Память Перекопа" обнаружили на севере Крыма в районе Армянска захоронение 800 солдат армии Долгорукова. Найденное захоронение - это санитарное кладбище. Среди обнаруженных в могилах артефактов - металлические пуговицы, нательные кресты, иконки, свинцовые пули и монеты.