В Симферополе началась реконструкция набережной Салгира

В Симферополе началась долгожданная реконструкция набережной реки Салгир, подрядчика для которой удалось определить только со второго раза. На пешеходной части набережной сегодня протянуты сигнальные ленты и установлены аншлаги, предупреждающие горожан о начале работ.

Рабочие начали демонтаж чугунных ограждений русла реки между улицами Шмидта и Кирова. "Все почистим, обработаем, покрасим и потом вернем на место", - говорят сотрудники фирмы "Асгард".

Тем временем на сегодняшнем совещании Совмина РК по проблемным вопросам Симферополя мэр города Наталья Маленко сообщила, что в трех точках вдоль реки компания-подрядчик создала временные производственные базы.

- В полном объеме понятно, чем мы занимаемся, - заверила Маленко. - К утвержденному сроку - 4 сентября - будет реконструирована большая часть набережной. Учитывая все сложности с контрактом, может быть, у нас все 14 километров не получится сделать в эти сроки. Но основная, часть будет сделана.

28 мая с победителем второго конкурса и подрядчиком - фирмой "Асгард" - заключен контракт на сумму 498,259 миллиона рублей. Капремонт набережной включает в себя расчистку русла, укладку гранитной и тротуарной плитки, поребриков и бордюров, утраченных чугунных ограждений, монтаж наружного освещения и светодиодных светильников, установку малых архитектурных форм.