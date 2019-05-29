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29.05.2019 13:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Симферополе началась реконструкция набережной Салгира

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В Симферополе началась долгожданная реконструкция набережной реки Салгир, подрядчика для которой удалось определить только со второго раза. На пешеходной части набережной сегодня протянуты сигнальные ленты и установлены аншлаги, предупреждающие горожан о начале работ.

Рабочие начали демонтаж чугунных ограждений русла реки между улицами Шмидта и Кирова. "Все почистим, обработаем, покрасим и потом вернем на место", - говорят сотрудники фирмы "Асгард".

Фото: Юлия Суконкина/РГ
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Тем временем на сегодняшнем совещании Совмина РК по проблемным вопросам Симферополя мэр города Наталья Маленко сообщила, что в трех точках вдоль реки компания-подрядчик создала временные производственные базы.

- В полном объеме понятно, чем мы занимаемся, - заверила Маленко. - К утвержденному сроку - 4 сентября - будет реконструирована большая часть набережной. Учитывая все сложности с контрактом, может быть, у нас все 14 километров не получится сделать в эти сроки. Но основная, часть будет сделана.

28 мая с победителем второго конкурса и подрядчиком - фирмой "Асгард" - заключен контракт на сумму 498,259 миллиона рублей. Капремонт набережной включает в себя расчистку русла, укладку гранитной и тротуарной плитки, поребриков и бордюров, утраченных чугунных ограждений, монтаж наружного освещения и светодиодных светильников, установку малых архитектурных форм.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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