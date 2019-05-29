Россияне могут получить ежегодный выходной на диспансеризацию

Совет Федерации намерен внести поправки в Трудовой кодекс, чтобы граждане старше сорока лет получили дополнительный выходной на прохождение ежегодной диспансеризации.

Об этом рассказала в интервью ТАСС спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что уже действует закон о двух дополнительных выходных днях для людей предпенсионного возраста для прохождения диспансеризации. "Далее, мы намерены продвигать инициативу, направленную на то, чтобы все граждане старше 40 лет тоже имели один такой день в году. Для этого потребуется внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс", - заявила глава Совфеда.

Однако чтобы такой закон работал, необходимо пересмотреть работу поликлиник. Во-первых, их надо укоплектовать всеми необходимыми специалистами, во-вторых, организовать процесс таким образом, чтобы всех врачей можно было пройти за один день.

Определенные обязательства следует возложить и на пациентов. "Надо дать человеку дополнительный день для того, чтобы он прошел диспансеризацию. И затем предоставил справку - реальную, выданную медицинским учреждением. Чтоб не получилось: дали выходной, а человек поехал, например, на рыбалку!" - считает Валентина Матвиенко.

"Я за то, чтобы жестко отладить, отработать систему диспансеризации, чтобы никто не мог сказать: в законе прописали, а реально, на практике, это сделать невозможно", - подчеркнула она.