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29.05.2019 08:59
Рубрика: Власть

Россияне могут получить ежегодный выходной на диспансеризацию

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации намерен внести поправки в Трудовой кодекс, чтобы граждане старше сорока лет получили дополнительный выходной на прохождение ежегодной диспансеризации.
Фото: Виктор Драчев/ТАСС Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Об этом рассказала в интервью ТАСС спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Сергей Михеев.
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Она напомнила, что уже действует закон о двух дополнительных выходных днях для людей предпенсионного возраста для прохождения диспансеризации.  "Далее, мы намерены продвигать инициативу, направленную на то, чтобы все граждане старше 40 лет тоже имели один такой день в году. Для этого потребуется внести соответствующие изменения в Трудовой  кодекс", - заявила глава Совфеда.

Однако чтобы такой закон работал, необходимо пересмотреть работу поликлиник. Во-первых, их надо укоплектовать всеми необходимыми специалистами, во-вторых, организовать процесс таким образом, чтобы всех врачей можно было пройти за один день.

Определенные обязательства следует возложить и на пациентов. "Надо дать человеку дополнительный день для того, чтобы он прошел диспансеризацию. И затем предоставил справку - реальную, выданную медицинским учреждением. Чтоб не получилось: дали выходной, а человек поехал, например, на рыбалку!" - считает Валентина Матвиенко.

"Я за то, чтобы жестко отладить, отработать систему диспансеризации, чтобы никто не мог сказать: в законе прописали, а реально, на практике, это сделать невозможно", - подчеркнула она.

Власть Работа власти Общество Здоровье Законодательная власть Совет Федерации Диспансеризация населения Трудовое законодательство
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