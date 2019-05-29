С МКС сняли провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские участники МКС Олег Кононенко и Алексей Овчинин во время выхода в открытый космос убрали висевшее на внешней стороне станции полотенце. Они положили его в контейнер и впоследствии доставят на Землю для изучения.

"По циклограмме эта операция была запланирована где-то в середине, но космонавты видимо, решили, что им проще выполнить ее сейчас, по ходу", - цитирует РИА Новости сообщение из онлайн-трансляции, которую ведет Роскосмос.

Отмечается, что это полотенце предназначалось для того, чтобы во время выходов в космос можно было протирать запачкавшиеся по какой-то причине скафандры. Однако в ходе одной из миссий около 10 лет назад полотенце было оставлено наружи.

Кононенко и Овчинин в ходе 6-часового пребывания в космосе должны почистить иллюминаторы модуля "Поиск", собрать на поверхности корабля пробы-мазки, выбросить отработавшие измерительные блоки эксперимента "Обстановка", а также смонтировать дополнительные поручни. Но первым делом космонавты повесили на борту станции портрет выдающегося коллеги Алексея Леонова, который в четверг отметит 85-летие.

Spacewalkers Oleg Kononenko and Alexey Ovchinin exited the space station today at 11:42am ET to begin about 6.5 hours of orbital lab maintenance tasks. #AskNASA | https://t.co/JJr6is0iUR pic.twitter.com/JafdP8oeWd — Intl. Space Station (@Space_Station) 29 мая 2019 г.