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29.05.2019 20:17
Рубрика: Общество

С МКС сняли провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские участники МКС Олег Кононенко и Алексей Овчинин во время выхода в открытый космос убрали висевшее на внешней стороне станции полотенце. Они положили его в контейнер и впоследствии доставят на Землю для изучения.

"По циклограмме эта операция была запланирована где-то в середине, но космонавты видимо, решили, что им проще выполнить ее сейчас, по ходу", - цитирует РИА Новости сообщение из онлайн-трансляции, которую ведет Роскосмос.

Фото: twitter.com/SpaceX
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Отмечается, что это полотенце предназначалось для того, чтобы во время выходов в космос можно было протирать запачкавшиеся по какой-то причине скафандры. Однако в ходе одной из миссий около 10 лет назад полотенце было оставлено наружи.

Кононенко и Овчинин в ходе 6-часового пребывания в космосе должны почистить иллюминаторы модуля "Поиск", собрать на поверхности корабля пробы-мазки, выбросить отработавшие измерительные блоки эксперимента "Обстановка", а также смонтировать дополнительные поручни. Но первым делом космонавты повесили на борту станции портрет выдающегося коллеги Алексея Леонова, который в четверг отметит 85-летие.

Общество Космос
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