Samsung напрягся. Будущие iPhone могут стать складными

Компания Apple получила в Бюро по патентам и товарным знакам США патент на складной экран, который можно будет использовать в следующих поколениях iPhone и других устройствах. Об этом сообщает CNN.

Сама заявка была подана еще в январе прошлого года.

В сопроводительных материалах описывается интересная техническая особенность. Зона сгиба дисплея устройства должна компоноваться нагревательным элементом, что потенциально способно предотвратить быстрый износ конструкции.

Судя по всему, инженеры из Купертино учли в своей работе ошибки конкурентов южнокорейской Samsung. Стоит напомнить, что релиз Galaxy Fold пришлось отложить на неопределенный срок именно из-за нерешенных проблем с механизмом складывания.

Необходимо отметить, что само по себе наличие патента еще не говорит о том, что "яблочная" компания сейчас занимается разработкой нового складного iPhone или iPad - за всю историю корпорации у нее накопилось большое количество запатентованных идей, которые так и не были воплощены.