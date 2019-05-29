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Samsung напрягся. Будущие iPhone могут стать складными

29.05.2019,  
16:15
Текст:  Богдан Бобров
Фото: ConceptsiPhone/YouTube Фото: ConceptsiPhone/YouTube
Фото: ConceptsiPhone/YouTube

Компания Apple получила в Бюро по патентам и товарным знакам США патент на складной экран, который можно будет использовать в следующих поколениях iPhone и других устройствах. Об этом сообщает CNN.

Сама заявка была подана еще в январе прошлого года.

В сопроводительных материалах описывается интересная техническая особенность. Зона сгиба дисплея устройства должна компоноваться нагревательным элементом, что потенциально способно предотвратить быстрый износ конструкции.

Судя по всему, инженеры из Купертино учли в своей работе ошибки конкурентов южнокорейской Samsung. Стоит напомнить, что релиз Galaxy Fold пришлось отложить на неопределенный срок именно из-за нерешенных проблем с механизмом складывания.

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Необходимо отметить, что само по себе наличие патента еще не говорит о том, что "яблочная" компания сейчас занимается разработкой нового складного iPhone или iPad - за всю историю корпорации у нее накопилось большое количество запатентованных идей, которые так и не были воплощены.

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