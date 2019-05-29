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29.05.2019 18:26
Рубрика: Власть

Без отчества

80 процентов сирот имеют право на жилье, но жилья не имеют
Текст: Евгений Гайва
В очереди на получение жилья стоят 275 тысяч детей-сирот, более 80 процентов из них не могут в положенный срок - в течение года - его получить, выяснила Счетная палата. Как оказалось, главная проблема не в деньгах, а в организации процесса.
Предоставлять жилье сиротам нужно не в глухих селах, а там, где они смогут найти работу. Фото: iStock Предоставлять жилье сиротам нужно не в глухих селах, а там, где они смогут найти работу. Фото: iStock
Предоставлять жилье сиротам нужно не в глухих селах, а там, где они смогут найти работу. Фото: iStock

Навести порядок планируется к 2022 году, заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова в ходе экспертного "круглого стола". Сейчас сама система поддержки детей-сирот порой препятствует им встать на ноги. Выйдя из детского дома, они годами ждут жилья, положенного по закону, и не могут переехать в другой город, чтобы найти работу. "Мы его (сироту. - Прим. ред.) закрепили, и он никуда двинуться не может, иначе потеряет право на жилье. И квартиру не даем годами, и ограничиваем в переезде", - сказала аудитор. Зачастую ожидание жилья длится и длится, когда сироты уже давно получили образование, создали семьи, родили детей.

Фото: istock
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Такое "крепостное право" действует просто потому, что отслеживать очереди сейчас могут фактически только муниципалитеты, а единой базы в России нет.

Жилье для детей-сирот должны приобретать муниципалитеты, из федерального бюджета на него перечисляются субсидии. Но нового жилья во многих небольших городах попросту нет - застройщикам невыгодно там работать, а вторичное жилье приобретают очень низкого качества. "Муниципалитет отчитывается, что предоставил ребенку жилье, а когда мы выезжаем на место проверить, оказывается там развалившийся дом", - рассказала директор одного из детских домов.

Возможно, где-то не хватает денег. По подсчетам специалистов, дополнительно нужно более 160 миллиардов рублей. Субсидии из федерального бюджета можно было бы увеличить, говорит Орлова.

Но главная проблема не в деньгах, а в организации процесса. Сначала нужно провести полную ревизию системы по всей стране и вместе с этим минимизировать риски. То есть нужны гарантии последующей социализации детей-сирот. Например, предоставлять жилье им нужно там, где они реально смогут найти работу, а не в глухом селе.

В конечном итоге ситуация в каждом регионе зависит от политической воли его руководителя, резюмировали эксперты. Есть регионы, которые сокращают очередь на жилье, а есть те, где сироты ждут квартир десятилетиями.

"Выделить деньги и снова не решить проблему - нельзя. Регионы должны понимать, что они отвечают за предоставление сиротам жилья, а не за использование полученной субсидии", - подчеркнула Орлова.

Фото: Юлия Потапова
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Первым делом будет создана единая база детей-сирот, нуждающихся в жилье, предполагается также наладить учет и обеспечить сохранность закрепленного за сиротами жилья, рациональнее использовать имеющийся жилой фонд и строить новый.

Затем будут вноситься изменения в законодательство. Например, можно сократить с пяти лет до одного года запрет сиротам распоряжаться предоставленным им жильем. Сейчас из-за этих ограничений в течение пяти лет многие семьи не могут продать свои квартиры и объединить жилплощадь, расширить ее, не могут переехать в другой город. Наблюдать за сиротами и оценивать риски способны муниципальные власти.

Также для тех сирот, которые уже давно ждут своей очереди, может быть введен жилищный сертификат, чтобы они сами подбирали и покупали себе жилье. Сейчас Счетная палата прорабатывает этот механизм. Вводить его можно на добровольной основе по аналогии с материнским капиталом, в первую очередь для тех, у кого уже есть семьи и дети, пояснила Орлова. Использовать такой сертификат сироты смогут на приобретение жилья, на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотеки.

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