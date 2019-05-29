Полузащитник Игорь Денисов, известный по выступлениям за футбольные клубы "Зенит", "Динамо" и "Локомотив", а также за сборную России, принял решение завершить игровую карьеру. Он сделал это после расторжения контракта с "железнодорожниками".

Денисов ушел из футбола небанальным образом. Наверное, по-другому этот неординарный человек и не мог. Игорь перезапустил карьеру в "Локомотиве", где дослужился до звания капитана команды и выиграл свое четвертое "золото" чемпионата страны - первые три, а также Кубок и Суперкубок УЕФА полузащитник заработал в "Зените". Однако во второй половине нынешнего сезона Денисов перестал попадать в основной состав. Очевидно, начал сказываться возраст - 17 мая ему исполнилось 35 лет. Юрий Семин предпочитал на этой позиции Дмитрия Баринова. Такая ситуация не устраивала опытного игрока. Имея на руках солидный контракт, он не захотел получать деньги, наблюдая, как на поле бьются другие. И в какой-то момент просто исчез. Сначала публично говорили о простуде, но в конце сезона клуб признался, что дело серьезное.

- Он не захотел быть в резерве и принял решение. Мы должны сказать ему спасибо. А продолжится ситуация или нет, не знаю. Как тренер, я им восхищен. Он крепкий человек. Но надо учитывать его возраст. В этой ситуации правых нет, - сказал недавно главный тренер "Локо" Юрий Семин. Несколькими днями позже клуб официально объявил о разрыве контракта.

По слухам, у Игоря было интересное предложение от новичка Премьер-лиги "Сочи". Однако игрок в конечном счете его отклонил и предпочел завершить карьеру. Сделал он это даже не сам, а через своих представителей, компании SILA International Lawyers. На портале "Чемпионат" они объявили об уходе Денисова и подчеркнули, что никаких дополнительных комментариев на эту тему не будет.