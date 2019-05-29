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29.05.2019 16:12
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу рассказал об отношениях России и Таджикистана

Текст: Юрий Гаврилов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл некоторые подробности своей недавней поездки в Таджикистан, встречи с президентом республики Эмомали Рахмоном и главой военного ведомства Ширали Мирзо, а также оценил уровень сотрудничества двух стран.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

По словам Шойгу, прошедшие в Душанбе переговоры были конструктивными, конкретными и деловыми. "Наше двустороннее сотрудничество развивается очень динамично. Решаем много вопросов по военно-технической помощи Таджикистану, по перевооружению армии республики. У нас большой план, рассчитанный на многие годы. Мы идем, выполняя этот план, естественно, с определенными корректировками, которые вносят, в том числе и сирийские события, - сказал министр в интервью "Интерфаксу". - У нас много всего и по линии военного сотрудничества, и по линии военно-технического взаимодействия. Большой план совместных учений, включая многосторонние маневры в рамках ОДКБ, ШОС, масштабные антитеррористические мероприятия, подготовка таджикских военнослужащих в российских вузах, а также младшего командного состава на учебных фондах 201-й военной базы".

Фото: РИА Новости
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Шойгу отметил, что особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии с учетом, прежде всего, угроз, исходящих из сопредельного Афганистана. Военное сотрудничество, по его словам, успешно развивается как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате - в рамках СНГ, ШОС и ОДКБ. Осуществляется совместное планирование применения объединенной группировки войск, отрабатываются вопросы практического взаимодействия. Повышенное внимание уделяется обеспечению функционирования на территории республики 201-й российской военной базы и укреплению ее боевого потенциала. Все это детально обсуждалось на переговорах с военно-политическим руководством Таджикистана.

По мнению Шойгу, сейчас в отношениях России и Таджикистана превалируют интеграционные процессы. Сегодня гораздо больше того, что нас объединяет, чем разъединяет. Основу же военного сотрудничества двух стран, активного взаимодействия в военно-технической сфере составляют единство интересов, общее оборонное пространство и совместное прошлое, включая сложнейший период конца прошлого века.

"Говорили мы с Эмомали Шариповичем, естественно, на русском языке, - уточнил министр. - У нас давние, очень давние и доверительные отношения. Мы много лет знакомы лично. Уже, наверное, лет двадцать пять - с 1993-94 годов, когда в Таджикистане происходили масштабные и сложные события. События неоднозначные, которые, причем, зачастую развивались непредсказуемо. Проблемами беженцев никто не занимался. Мы должны были организовать большую работу по эвакуации отсюда тысяч и тысяч семей, обеспечивая их безопасность. Душанбинский вокзал был битком набит людьми на узлах с пожитками, между ними бегают дети. Никакой ясности: будут поезда - не будет их… И тогда нам впервые удалось привезти в Таджикистан порядка пяти тысяч вагонов".

Нужно было оперативно принимать непростые решения и по линии наших пограничников, 201-й дивизии, ставшей впоследствии российской военной базой. В целом тогда в Таджикистане пришлось решать много вопросов гуманитарного и социального характера, вести непростой переговорный процесс. Сложное было время, но, так или иначе, это уже прошлое.

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С президентом Таджикистана у Шойгу длительная история по-настоящему теплых и уважительных взаимоотношений еще по прошлым местам трудовой биографии. "Ну и, конечно, у нас с ним есть особые личные эпизоды, которые мы вспоминаем при каждой встрече. И тогда Эмомали Шарипович говорит мне и всем, кто рядом: "Вы нас понимаете, как никто другой, потому что вы были с нами в то время, когда мы были в заложниках у бандитов"… Но это такая отдельная история. Тяжелое было время, трудно его сегодня даже вспоминать", - признался министр.

Для тех, кто не в курсе: когда в 90-х годах прошлого века в Таджикистане шла гражданская война, Сергей Шойгу, будучи министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий занимался эвакуацией из соседней республики русскоязычного населения. Работал вместе с генерал-полковником Эдуардом Воробьевым из главкомата Сухопутных войск. Действовать порой приходилось не только решительно, но и жестко. К примеру, когда удалось оперативно усилить 201-ю дивизию и погранотряд личным составом, - прекратилось растаскивание сконцентрированных там вооружений.

Да и полномасштабную эвакуацию из Таджикистана русского населения проводить не пришлось. Наши пограничники и военные взяли под контроль аэропорт и наладили выезд из республики беженцев. Тогда из Душанбе удалось отправить в Россию более 150 составов с людьми и контейнерами.

Власть Безопасность В мире экс-СССР Таджикистан Правительство Минобороны
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