Сингапур потеснил США с первого места в рейтинге конкурентоспособности, который ежегодно представляет щвейцарская бизнес-школа IMD. Гонконг сохранил второе место, крупнейшие экономики Европы из-за растущей неопределенности растеряли часть своих позиций, даже Скандинавские страны не смогли добиться существенного прогресса в этом году. Россия осталась на прежней позиции.

Итоговый результат каждой страны в рейтинге складывается из четырех групп показателей: макроэкономика, инфраструктура, эффективность правительства и эффективность бизнеса.

"Первоначальный кредит доверия к первой волне налоговой политики президента Дональда Трампа в США, похоже, исчерпан", - объяснили смену лидера авторы рейтинга. На конкурентоспособность крупнейшей экономики мира повлияли более высокие цены на топливо, упавший экспорт высокотехнологичных товаров и колебания курса доллара, хотя США остались первыми по экономическим показателям и инфраструктуре.

Подъем Сингапура авторы рейтинга объяснили его развитой технологической инфраструктурой, наличием квалифицированной рабочей силы, благоприятными иммиграционными законами и легкостью создания новых предприятий.

Гонконг удержался в тройке благодаря благоприятным налоговой политике и деловому климату, а также доступности кредита для бизнеса.

Россия в рейтинге из 63 стран сохранила 45-е место, на которое она попала с 38-го еще в 2015 году, после введения санкций, обвала нефтяных цен и рубля. В то же время другие влиятельные рейтинги отмечали некоторый прогресс в отношении России. В рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума в Давосе Россия в прошлом году поднялась с 45-го на 43-е место, в рейтинге Doing Business Всемирного банка - с 35-го до 31-го места.

Индонезия, которую можно считать ближайшим конкурентом России в борьбе за место в пятерке ведущих экономик мира (не по конкурентоспосбности, а по размерам ВВП с учетом паритета покупательной способности), за прошедший год достигла существенного прогресса по версии IMD, поднявшись на 11 строк и заняв 32-е место. Эта быстрорастущая страна в следующем десятилетии вполне может закрепиться на пятом месте по уровню ВВП по ППС, обойдя Россию, если той не удастся выйти на устойчивый рост экономики темпами свыше 3 процентов в год. Место в пятерке, напомним, объявлено целью майским указом президента.

Постсоветские страны, присутствующие в рейтинге конкурентоспособности, в основном демонстрируют хорошую динамику: партнер России по ЕАЭС Казахстан - плюс 4 строчки (34-е место), Украина - плюс 5 строчек (54-е место), впереди в этой группе Литва - плюс 3 строчки (29-е место).

Россия в рейтинге из 63 стран сохранила 45-е место. В схожем рейтинге Давосского форума из 140 стран она поднялась с 45-го на 43-е место

Страны, близкие России по степени зависимости от экспорта нефти, также уверенно укрепляют свои позиции, более того, представитель ОПЕК впервые оказался в пятерке наиболее конкурентоспособных стран: Объединенные Арабские Эмираты поднялись на две строчки, потеснив Нидерланды и Данию и заняв первое место по эффективности бизнеса (ОАЭ опередили другие экономики в производительности, цифровой трансформации и предпринимательстве), в десятку впервые с 2013 года вошел Катар (+2 строчки), быстро удаляется от России Саудовская Аравия (+13 строчек, 26-е место). Среди стран БРИКС впереди Китай (+1 строчка, 14-е место), еще не велик отрыв России от Индии (+1 строчка, 43-е место), все дальше отстает ЮАР (-3 строчки, 56-е место), немногим лучше, с точки зрения IMD, дела у Бразилии (+1 строчка, 59-е место).

Как и прежде, замыкает рейтинг Венесуэла, которая ставит антирекорды по экономическим показателям (см. статью "Больше тысячи процентов" в этом номере "Российской газеты").