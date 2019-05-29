Совфед одобрил закон о 22-й кнопке для муниципальных каналов

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в законы о СМИ и "О связи", согласно которым в перечень обязательных общедоступных телеканалов включат муниципальные обязательные общедоступные телеканалы. Ранее закон одобрила Госдума.

За таким каналом будет закреплена 22 кнопка в сетке вещания, в каждом муниципалитете такой канал будет свой. При этом 75% эфира должен составлять национальный контент, не менее 20% от общего времени вещания должны будут занимать программы, освещающие вопросы местного значения.

В каждом муниципальном образовании может быть выбран один муниципальный обязательный общедоступный телеканал. Порядок выбора устанавливается правительством.

В случае подписания закона президентом РФ Владимиром Путиным он вступит в силу после официального опубликования.