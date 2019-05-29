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29.05.2019 12:27
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон о 22-й кнопке для муниципальных каналов

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в законы о СМИ и "О связи", согласно которым в перечень обязательных общедоступных телеканалов включат муниципальные обязательные общедоступные телеканалы. Ранее закон одобрила Госдума.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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За таким каналом будет закреплена 22 кнопка в сетке вещания, в каждом муниципалитете такой канал будет свой. При этом 75% эфира должен составлять национальный контент,  не менее 20% от общего времени вещания должны будут занимать программы, освещающие вопросы местного значения.

В каждом муниципальном образовании может быть выбран один муниципальный обязательный общедоступный телеканал. Порядок выбора устанавливается правительством.

В случае подписания закона президентом РФ Владимиром Путиным он вступит в силу после официального опубликования.

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