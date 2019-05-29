Совфед одобрил закон о фотофиксации техосмотра

Совет Федерации одобрил сегодня на пленарном заседании закон, который меняет правила прохождения техосмотра и обязывает вести фотофиксацию процесса. Эта мера должна исключить возможность выдачи "серых" диагностических карт.

После вступления документа в силу диагностическая карта будет оформляться только в электронном виде, а сведения о техосмотре будут передаваться в "облачное хранилище", которое сформирует МВД. По запросу владельца автомобиля карта может выдаваться и на бумажном носителе без дополнительной оплаты.

Диагностическая карта должна будет содержать заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства требованиям безопасности. Если автомобиль не допущен к участию в дорожном движении, в карте будет указан перечень выявленных неисправностей, свидетельствующих о нарушении требований безопасности транспортного средства.

Выполнять функции технического эксперта сможет индивидуальный предприниматель, но для этого он должен быть аккредитован как оператор техосмотра.

Для контроля за операторами техосмотра уполномоченные госорганы будут проводить проверки в форме контрольной закупки.

В случае подписания президентом закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Ранее выданные диагностические карты можно использовать до окончания срока их действия.