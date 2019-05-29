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29.05.2019 15:18
Рубрика: Госуправление

Совфед одобрил закон о фотофиксации техосмотра

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации одобрил сегодня на пленарном заседании закон, который меняет правила прохождения техосмотра и обязывает вести фотофиксацию процесса. Эта мера должна исключить возможность выдачи "серых" диагностических карт.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

После вступления документа в силу диагностическая карта будет оформляться только в электронном виде, а сведения о техосмотре будут передаваться в "облачное хранилище", которое сформирует МВД. По запросу владельца автомобиля карта может выдаваться и на бумажном носителе без дополнительной оплаты.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Диагностическая карта должна будет содержать заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства требованиям безопасности. Если автомобиль не допущен к участию в дорожном движении, в карте будет указан перечень выявленных неисправностей, свидетельствующих о нарушении требований безопасности транспортного средства.

Выполнять функции технического эксперта сможет индивидуальный предприниматель, но для этого он должен быть аккредитован как оператор техосмотра.

Фото: Pixabay
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Для контроля за операторами техосмотра уполномоченные госорганы будут проводить проверки в форме контрольной закупки.

В случае подписания президентом закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Ранее выданные диагностические карты можно использовать до окончания срока их действия.