Совфед прекратил полномочия Дмитрия Мезенцева

Совет Федерации на пленарном заседании в среду досрочно прекратил полномочия сенатора от Сахалина Дмитрия Мезенцева.

"Прекратить досрочно 29 мая 2019 года полномочия члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Мезенцева Дмитрия Федоровича", - говорится в постановлении палаты, которое вступает в силу со дня принятия.

Мезенцев сменит Михаила Бабича на посту чрезвычайного и полномочного посла России в Беларуси. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин 30 апреля. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, новый посол отправится в Минск 2 июня.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что у Мезенцева есть все шансы на успешное исполнение своей дипломатической миссии в Беларуси. "Нам очень приятно, что наш коллега, сенатор, назначен на такую высокую должность", - сказала Матвиенко, заверив, что новый посол может рассчитывать на поддержку бывших коллег по верхней палате парламента.