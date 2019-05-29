Стало известно, когда новые Redmi K20 от Xiaomi придут в Россию

Презентация флагманских смартфонов Redmi K20 и K20 Pro в России назначена на июнь. Кроме того, в нашей стране новинки будут продаваться под другим названием - модели получат наименования Xiaomi Mi9T и Mi9T Pro, пишет Hi-tech Mail.ru.

Свои источники издание не называет, однако еще 23 мая информацию о локальных названиях Redmi K20 и K20 Pro опубликовал польский сайт Spider's Web. Не исключено, что новые смартфоны будут продаваться под названиями Mi9T и Mi9T Pro за пределами Китая, однако стопроцентно точными эти данные назвать пока нельзя.

Кроме того, компания Xiaomi умолчала об одном отличии между смартфонами. Изначально сообщалось, что K20 и K20 Pro различаются лишь процессором (Snapdragon 730 против Snapdragon 855), однако вскоре после анонса инсайдер Мукул Шарма опубликовал табличку, из которой следует, что камера K20 базируется на матрице Sony IMX582 (а не IMX586).

Это означает, что младшая версия K20 не сможет записывать видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду - максимальная частота может составлять только 30 кадров в секунду. Для кого-то это может иметь значение.

Российские цены на K20 и K20 Pro будут стартовать от 25 тысяч и 35 тысяч рублей соответственно, предполагает Hi-tech Mail.ru. В Китае цены на модели начинаются от 1999 юаней (18700 рублей) за K20 и 2499 юаней (24300 рублей) за K20 Pro. Локальные продажи начинаются уже 1 июня.

Альтернативой новинкам может стать другой телефон Xiaomi - Pocophone F1. Базирующийся на экс-флагманском чипе Snapdragon 845, он стоит 21 тысячу рублей в базовой комплектации (6+64 Гб). Еще один конкурент - Samsung Galaxy A8s.