Трамп назвал Японию великой страной

Дональд Трамп назвал чрезвычайно удачным свой недавний визит в Японию. По словам президента США, удалось достичь значительного прогресса по многим вопросам.

Во вторник хозяин Белого дома вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ посетил вертолетоносец "Кага". Лидеры двух государств подчеркнули, что военный союз Вашингтона и Токио сейчас крепок как никогда.

Трамп также выступил перед американскими военнослужащими на десантном корабле ВМС США Wasp. По завершению своего визита президент США назвал Японию "великой страной с замечательным лидером".