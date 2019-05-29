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Рубрика: В мире

Трамп назвал Японию великой страной

Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA
Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA

Дональд Трамп назвал чрезвычайно удачным свой недавний визит в Японию. По словам президента США, удалось достичь значительного прогресса по многим вопросам.

Фото: AFP/ Brendan Smialowski
Трамп потребовал честной торговли от Японии

Во вторник хозяин Белого дома вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ посетил вертолетоносец "Кага". Лидеры двух государств подчеркнули, что военный союз Вашингтона и Токио сейчас крепок как никогда.

Трамп также выступил перед американскими военнослужащими на десантном корабле ВМС США Wasp. По завершению своего визита президент США назвал Японию "великой страной с замечательным лидером".

В мире Восточная Азия Япония В мире США Дональд Трамп
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