Украинский и российский политологи поссорились в эфире "России 1"

Российский и украинский политологи Николай Платошкин и Александр Семченко устроили перепалку во время эфира передачи "60 минут" на канале "Россия 1".

Спор велся вокруг решения новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского вернуть украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

"Практика показывает: куда заявляется Михаил Николаевич (Саакашвили) - там хайп, бардак и раздрай. Это здорово ... Зеленский меня радует. Я не ожидал, что он будет вести Украину к развалу так быстро", - заявил Платошкин. При этом он выразил уверенность, что Зеленский рано или поздно "сядет".

Александр Семченко, в свою очередь, назвал эти слова "маразмом" и оскорбил Платошкина, после чего последний покинул студию.