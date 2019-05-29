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29.05.2019 12:16
Рубрика: ПДД

В "ЕР" выступили против повышения штрафов за повторное нарушение ПДД

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Нельзя повышать размер штрафа за повторное нарушение правил дорожного движения, которое было зафиксировано фото- и видеокамерами. С таким заявлением выступил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский (координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги"). Депутат также отметил, что камеры фотофиксации не вызывают особого доверия у российских водителей. Ведь проверить чистоту их работы после получения штрафа уже невозможно.

"В инициативах необходимо опираться на мнение общественных организаций и обсуждать их вместе с автомобилистами, а не мучить водителей новыми штрафами”, - подчеркнул он.

Фото: iStock
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Депутат также предложил ввести регламент выбора мест для установки таких камер и ввести строгий государственный контроль за их работой.

Ранее замглавы ГИБДД Александр Быков заявил, что ведомство предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фото- и видеофиксации. Он объяснил это тем, что ежегодно число нарушений ПДД, зарегистрированных фотофиксацией, растет на 10%. При этом штрафы многие водители воспринимают как плату за проезд, подчеркнул Быков.

По мнению Афонского, такая инициатива не решит проблему безопасного вождения на дорогах. "Очередное предложение ГИБДД - это признание того, что действующая система наказания в виде штрафов не всегда эффективна и ее необходимо корректировать", - подчеркнул он.

В то же время депутат обратил внимание что сегодня уже существует штраф за повторное нарушение правил дорожного движения. "Чаще всего санкции за такое нарушение сегодня применяются за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, проезд на красный свет, существенное превышение скорости и отсутствие у автомобиля регистрации", - сказал он. По его мнению, в отношении тех автомобилистов, которые совершили действительно грубое нарушение правил, нужно рассматривать вопрос о лишении их прав или направление на пересдачу экзаменов.

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#ПДД