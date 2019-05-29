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29.05.2019 18:57
Рубрика: ПДД

Дважды лихач

ГИБДД предлагает увеличить штрафы за повторные нарушения
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 116 (7874)
Госавтоинспекция предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение Правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации. Об этом накануне на слушаниях в Общественной палате сообщил замначальника ГИБДД России Александр Быков. По его словам, в настоящее время многие водители воспринимают штрафы как плату за проезд, а число зафиксированных камерами нарушений ПДД при этом ежегодно растет на 10 процентов.

"Это говорит о том, что санкции свою профилактическую роль не реализуют и главная цель административного наказания не достигается", - отметил замруководителя ГИБДД.

Фото: iStock
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Водитель, по словам Быкова, проезжает две камеры, которые фиксируют нарушения. "Затем он со скидкой оплачивает эти штрафы, но если бы их сумма повышалась с каждым разом при фиксации нарушения, то этих нарушений явно стало бы меньше. Если бы водитель узнал, что на третий-четвертый раз у него будет повышенная сумма штрафа, то воспринял бы иначе", - сказал Быков.

Так, ГИБДД, по его словам, наблюдает минимальное количество штрафов по 5 тысяч рублей, это означает, что большие издержки удерживают водителей от нарушений ПДД, и "такая санкция работает".

По статистике ГИБДД, в 2018 году камеры зафиксировали 105,9 млн правонарушений. Основная доля - это несоблюдение скоростного режима, нарушение правил остановки и стоянки, а также движение по выделенным полосам.