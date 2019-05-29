В Греции объявили дату внеочередных выборов в парламент

Досрочные парламентские выборы в Греции состоятся 7 июля. Об этом заявил официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос.

После сокрушительного поражения партии СИРИЗА на выборах в Европарламент премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении распустить правительство. Теперь, сразу по завершении второго тура избирательной кампании в местные органы самоуправления страны, 10 июня глава правительства попросит президента Прокописа Павлопулоса объявить о проведении досрочных парламентских выборов.

Голосование могло бы состояться и раньше: по греческому законодательству выборы назначаются не ранее, чем через 22 дня после отставки действующего правительства, но премьер решил не нарушать процесс сдачи школьных экзаменов в начале июля.

Кстати

В Греции за печать необходимых для проведения голосования материалов отвечает Национальная типография и… сами кандидаты. Типография, без всяких тендеров, готовит около 12 миллионов чистых бюллетеней и направляет их в министерство внутренних дел. Ведомство распределяет бумаги между участвующими в выборах партиями для того, чтобы они сами напечатали свои эмблемы и имена кандидатов. Готовые бюллетени должны быть доставлены на места голосования не позднее, чем за 8 дней до выборов.

Помимо этого главный типографский орган страны в авральном 24-часовом режиме печатает информационные плакаты, избирательные циркуляры МВД, журналы голосования, реестры актов избирательной комиссии, протоколы избирательных палат. Например, к выборам в сентябре 2015 года типография изготовила 80 тонн печатных материалов.