Новости

Вышел полный трейлер хоррор-сериала "Болотная тварь" 15:42
В Вологде адвокатов задержали за фальсификацию доказательств 15:29
В КЧР задержали предполагаемого дуэлянта-убийцу 15:24
Jaguar Land Rover проинформирует водителя нагревом руля 15:22
В Башкирии директор пойдет под суд после поножовщины в школе 15:17
Ростовского блогера заподозрили в вымогательстве денег у полиции 15:14
На Урале экс-следователя осудили на восемь лет за покушение на взятку 15:10
Появились тизер и дата премьеры финального сезона "Джессики Джонс" 15:08
На ПМЭФ-2019 обсудят развитие финансовых технологий 15:03
Самый дорогой кроссовер BMW будут выпускать в России 15:00
Протестующие ворвались в здание мэрии Львова 14:52
Ключевой этап эволюции связали со взрывами сверхновых 14:47
Скончался третий пострадавший при пожаре на нижнекамском заводе 14:43
В Якутии игрок КВН извинился за шутку про мэра 14:42
В Горно-Алтайске мать до смерти избила ребенка 14:38
В Греции объявили дату внеочередных выборов в парламент 14:37
Партия Саакашвили примет участие в парламентских выборах на Украине 14:36
В Крыму СК начал проверку гибели ребенка в опрокинувшейся машине 14:25
На бывшем судостроительном заводе Порошенко в Киеве произошел пожар 14:25
Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос 14:18
В Соликамске при взрыве на магниевом заводе пострадал рабочий 14:12
Обновленный Skoda Superb оказался дешевле старого 14:11
NASA показало место посадки уникального "Марсохода-2020" 14:10
Названа причина сбоя в московском метро 21 мая 14:04
Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что значит быть писателем или поэтом в наши дни
Что значит быть писателем или поэтом в наши дни
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
29.05.2019 14:37
Рубрика: В мире

В Греции объявили дату внеочередных выборов в парламент

Текст: Денис Кабанов

Досрочные парламентские выборы в Греции состоятся 7 июля. Об этом заявил официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
МИД России прокомментировал итоги выборов в Европарламент

После сокрушительного поражения партии СИРИЗА на выборах в Европарламент премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о намерении распустить правительство. Теперь, сразу по завершении второго тура избирательной кампании в местные органы самоуправления страны, 10 июня глава правительства попросит президента Прокописа Павлопулоса объявить о проведении досрочных парламентских выборов.

Голосование могло бы состояться и раньше: по греческому законодательству выборы назначаются не ранее, чем через 22 дня после отставки действующего правительства, но премьер решил не нарушать процесс сдачи школьных экзаменов в начале июля.

Кстати

В Греции за печать необходимых для проведения голосования материалов отвечает Национальная типография и… сами кандидаты. Типография, без всяких тендеров, готовит около 12 миллионов чистых бюллетеней и направляет их в министерство внутренних дел. Ведомство распределяет бумаги между участвующими в выборах партиями для того, чтобы они сами напечатали свои эмблемы и имена кандидатов. Готовые бюллетени должны быть доставлены на места голосования не позднее, чем за 8 дней до выборов.

Помимо этого главный типографский орган страны в авральном 24-часовом режиме печатает информационные плакаты, избирательные циркуляры МВД, журналы голосования, реестры актов избирательной комиссии, протоколы избирательных палат. Например, к выборам в сентябре 2015 года типография изготовила 80 тонн печатных материалов.

В мире Европа Греция Международные организации Европейский союз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

За "пьяное" ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет
Минтруд: Предложений ввести "отцовский капитал" не поступало
Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении "дачной амнистии"
Меркель останется на посту канцлера до 2021 года
На бывшем судостроительном заводе Порошенко в Киеве произошел пожар