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29.05.2019 17:07
Рубрика: Легковые авто

В Haval назвали дату старта серийного производства на заводе под Тулой

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Haval. Фото: Пресс-служба Haval.
Фото: Пресс-служба Haval.

Haval начнет серийное производство автомобилей в Тульской области 5 июня. Именно в этот день состоится торжественное открытие предприятия.

Завод в Узловском районе Тульской области - во всех смыслах уникальное предприятие. В компании утверждают, что инвестор - компания Great Wall, - вложив в строительство около 500 млн долларов, сделало самую крупную инвестицию в российскую промышленность в истории взаимоотношений двух стран. Кроме того, это первый китайский автозавод полного цикла в России.

Фото: Андрей Полухин / РГ
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Напомним, возведение предприятия началось осенью 2015 года, а в начале 2019-го здесь уже открыли предсерийное производство. Комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также производства компонентов. Завод и все сопутствующие административные и хозяйственные помещения занимают площадь 216 гектаров.

Производственная мощность - 150 тысяч машин в год. На первом этапе здесь смогут выпускать 80 тысяч автомобилей. Все начнется со сборки кроссовера Haval F7. Позже на конвейер встанут внедорожник H9 и купе-кроссовер F7x.

Не исключено, что в ходе открытия завода будет дан старт продаж Haval F7, поскольку автомобили уже начали поступать к дилерам.

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#Haval