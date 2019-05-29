В Haval назвали дату старта серийного производства на заводе под Тулой

Haval начнет серийное производство автомобилей в Тульской области 5 июня. Именно в этот день состоится торжественное открытие предприятия.

Завод в Узловском районе Тульской области - во всех смыслах уникальное предприятие. В компании утверждают, что инвестор - компания Great Wall, - вложив в строительство около 500 млн долларов, сделало самую крупную инвестицию в российскую промышленность в истории взаимоотношений двух стран. Кроме того, это первый китайский автозавод полного цикла в России.

Напомним, возведение предприятия началось осенью 2015 года, а в начале 2019-го здесь уже открыли предсерийное производство. Комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также производства компонентов. Завод и все сопутствующие административные и хозяйственные помещения занимают площадь 216 гектаров.

Производственная мощность - 150 тысяч машин в год. На первом этапе здесь смогут выпускать 80 тысяч автомобилей. Все начнется со сборки кроссовера Haval F7. Позже на конвейер встанут внедорожник H9 и купе-кроссовер F7x.

Не исключено, что в ходе открытия завода будет дан старт продаж Haval F7, поскольку автомобили уже начали поступать к дилерам.