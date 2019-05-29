В Витебске обсудили вопросы защиты информации

Цифровая экономика и противодействие киберпреступности, фейки и пропагандистские вбросы в виртуальном пространстве, правовые аспекты поведения в интернете... Эти и другие вопросы обсуждались в Витебске на XXIV научно-практической конференции "Комплексная защита информации". Она была организована Постоянным Комитетом Союзного государства и Парламентским Собранием Союза Беларуси и России.

Сегодня практически каждый имеет компьютер или смартфон, подключенный к интернету. По словам Валерия Гайдукевича, председателя Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, это привело к стремительному распространению информации и делает существенными связанные с ней угрозы:

- Именно поэтому мы собираем лучших специалистов Беларуси и России, чтобы они обменялись опытом.

Участники конференции обсудили документы, появившиеся совсем недавно. В Беларуси это Декрет № 8 Президента "О развитии цифровой экономики", в России - Концепция информационной безопасности, Национальная программа "Цифровая экономика".

Аналогичная программа в Беларуси появилась три года назад, и директор Центра исследования проблем кадрового обеспечения отрасли информационной безопасности Российского технологического университета МИРЭА Владимир Лось попросил коллег поделиться опытом:

- Гуманитарные проблемы информационной безопасности очень актуальны. Взять, к примеру, социальные сети, где негатива предостаточно. Государство здесь должно озаботиться не тем, чтобы запрещать, а тем, чтобы направлять и воспитывать. Азы культуры информбезопасности мы должны прививать детям со школы.

Еще одна тема конференции - формирование информационного трансграничного пространства доверия в Союзном государстве. Вариант решения проблемы озвучил член-корреспондент НАН Беларуси Юрий Харин, директор НИИ прикладных проблем математики и информатики Белгос­университета:

- С помощью такой науки, как криптография, могут быть сформированы протоколы общего цифрового ключа. Применяя его, члены какой-либо корпоративной группы смогут общаться по открытым каналам (например, по электронной почте), не опасаясь, что переписку перехватят конкуренты. Для несанкционированных наблюдателей ценная информация превратится в зашифрованную абракадабру.

В Ассоциации защиты информации говорят, что если в 2018 году Россия готовила 7 тысяч специалистов с высшим и средним образованием в области информационной безопасности, то в 2022-м их должно быть около 21 тысячи. Вопрос подготовки кадров стоит остро. И некоторые учебные заведения, утверждает заведующий кафедрой "Информационная безопасность" Национального исследовательского университета "Московский институт электронной техники", доктор технических наук, профессор Анатолий Хорев, готовы объединить усилия:

- Мы хотим скооперироваться с одним из белорусских вузов и сделать так, чтобы студенты могли получать два диплома. Это облегчит возможность трудоустройства на территории Союзного государства.