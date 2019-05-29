WWF запустил прямую трансляцию разложения пластиковой бутылки

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил в Сети прямую трансляцию разложения пластиковой бутылки. Наблюдать это действо смогут многие поколения людей, ведь оно будет длиться 450 лет. Именно за столько времени, по оценкам ученых, бутылка исчезнет с лица Земли. Так основатели фонда хотят напомнить человечеству, что необходимо срочно обратить внимание на проблему пластика.

Каждый год количество пластика в мировом океане увеличивается на восемь миллионов тонн, образуя гигантские острова мусора. Пластик поедается морскими животными и по пищевым цепочкам попадает в желудок человека, вызывая серьезные болезни вплоть до онкологии. По прогнозам ученых, если срочно не принять меры, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы. Напомним, Евросоюз к 2021 году запретит продажу одноразовой одноразовой пластиковой посуды.