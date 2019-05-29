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29.05.2019 17:59
Рубрика: Общество

WWF запустил прямую трансляцию разложения пластиковой бутылки

Текст: Юрий Медведев
Фото: iStock
Отчет: количество пластика в океанах может удвоиться к 2030 году

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил в Сети прямую трансляцию разложения пластиковой бутылки. Наблюдать это действо смогут многие поколения людей, ведь оно будет длиться 450 лет. Именно за столько времени, по оценкам ученых, бутылка исчезнет с лица Земли. Так основатели фонда хотят напомнить человечеству, что необходимо срочно обратить внимание на проблему пластика.

Фото: pixabay.com
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Каждый год количество пластика в мировом океане увеличивается на восемь миллионов тонн, образуя гигантские острова мусора. Пластик поедается морскими животными и по пищевым цепочкам попадает в желудок человека, вызывая серьезные болезни вплоть до онкологии. По прогнозам ученых, если срочно не принять меры, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы. Напомним, Евросоюз к 2021 году запретит продажу одноразовой одноразовой пластиковой посуды.

Общество Природа Общество Экология
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