За "пьяное" ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет

Пока что подобного рода деяния считаются преступлениями по неосторожности. Теперь виновников "пьяных" ДТП, по сути, приблизят по степени наказания к умышленным убийцам.

В случае причинения тяжкого вреда здоровью сейчас полагается лишать свободы на срок до 4 лет. При этом в отношении тех, кто покалечил людей в пьяном виде, 65% приговоров - это условные сроки, гласит статистика за прошлый год. Вследствие принятия закона срок наказания составит от 3 до 7 лет.

При гибели в аварии человека срок, по нынешнему закону, составляет от 2 до 7 лет. На практике же часто применяются меры наказания ниже нижнего предела лишения свободы, рассказали в Госдуме. После вступления закона в силу срок лишения свободы должен будет повыситься до 5-12 лет. А в случае смерти двух или более лиц нетрезвому водителю будет грозить максимальное наказание - 8-15 лет. Сейчас полагается лишать свободы на 4-9 лет, но на деле можно получить и меньше.

Аргументируя необходимость ужесточения Уголовного кодекса, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше четырех тысяч человек. При этом 20 тысяч становятся инвалидами. Очевидно, что виновник знал о возможных последствиях "пьяного" вождения, но все же сел за руль в нетрезвом виде, а значит - имел умысел. Так что об убийстве по неосторожности речи не идет, заявили в ГД.

При этом в нынешнем виде наказание далеко не всех останавливает - зачастую наказанные опять садятся за руль "подшофе". Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев поделился статистикой, согласно которой ежегодно "осуждается примерно 70 тысяч водителей, которые повторно, после привлечения к ответственности за пьяное вождение, управляют транспортным средством под воздействием алкоголя". И это только те, кто были выявлены полицией, а в реальности нарушителей больше.

Вокруг законопроекта в ходе рассмотрения родилось немало домыслов. Пискареву, в частности, пришлось опровергать информацию о том, что ужесточение наказания за "пьяные" ДТП коснется тех, кто принимает лекарства. Опьянение "засчитывают" при наличии абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, напомнили в ГД. В качестве примера глава комитета привел следующий сценарий: если человек при весе в 80 кг выпьет 50 грамм водки или 200 грамм сухого вина. Что касается лекарств, то для получения означенной концентрации нужно выпить как минимум целый пузырек валокордина залпом. Но в этом случае, естественно, речь уже не может идти ни о каком его медицинском применении.