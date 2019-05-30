Александрова впервые вышла в третий круг на "мэйджоре"

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Для 24-летней спортсменки это первый подобный успех в карьере. Ранее лучшим результатом был второй круг на каждом из четырех турниров "Большого шлема".

Сегодня на "Ролан Гаррос" Александрова, которая занимает 58-е место в рейтинге, обыграла австралийку Саманту Стосур со счетом 3:6, 6:1, 6:4.

Следующей соперницей россиянки станет выступающая за Испанию Алена Большова-Задойнова.

Между тем

Другая российская теннисистка Анастасия Потапова, выбывшая из одиночной сетки "Ролан Гаррос" во втором круге, снялась с турнира в парном разряде.

- К сожалению, я вынуждена сняться с парных соревнований Открытого чемпионата Франции из-за травмы, - написала Потапова в соцсетях. - Это была незабываемая неделя для меня. Спасибо всем, кто поддерживал. Увидимся в 2020 году!