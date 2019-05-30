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30.05.2019 16:34
Рубрика: Власть

Авиадебоширов разрешат заковывать в наручники

Текст: Татьяна Замахина
Экипажи самолетов смогут нейтрализовать дебоширов в полете. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Ранее авиакомпании уже получили право отказывать пассажирам из "черного списка" в заключении договора воздушной перевозки. Однако это не стало панацеей, и новости об инцидентах на борту приходят регулярно. 

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Согласно изменениям в Воздушный кодекс, пресекать противоправные действия дебоширов можно будет с использованием специальных средств сдерживания, которые должны быть на борту самолета. Их перечень, а также правила применения будет устанавливать правительство РФ. Как пояснил автор законопроекта Александр Старовойтов (ЛДПР), это могут быть пластиковые наручники, которыми можно зафиксировать руки и ноги дебошира.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя эту тему, отметил, что в ряде случаев опасные действия таких разбушевавшихся пассажиров могут создать опасность для воздушного судна и стать причиной авиакатастрофы. "Если уговоры не действуют", то важно "лишить авиадебоширов любой возможности причинить вред пассажирам, членам экипажа и самолету", считает он.

Представитель ЛДПР Дмитрий Савельев усомнился, что хрупкие девушки-бортпроводницы справятся с беспокойными пассажирами и смогут зафиксировать их наручниками. Для эффективности нововведения должна быть служба безопасности или хотя бы проводники-мужчины на борту, отметил он.

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Автор документа в связи с этим заявил, что на практике с дебоширами справляются не проводницы, а сами пассажиры. В ход идут шарфы, колготки и полотенца. А теперь "в арсенале" будут куда более удобные и эффективные средства, которыми с подоспевшими на помощь пассажирами могут поделиться проводники. Что касается обязательного наличия службы безопасности, то из-за этого полеты подорожают, резонно заметил Старовойтов.

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