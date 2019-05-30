Балетмейстер Йерун Вербрюгген представит в Москве новую работу "Танцпол"

21 июня знаменитый бельгийский балетмейстер Йерун Вербрюгген представит в Москве свою новую работу "Танцпол" в честь 30-летия "Балета Москва".

"Балет Москва" показывает свои спектакли на сценах Театра им. Мейерхольда и Станиславского и Немировича - Данченко, последним руководит Александр Титель, у которого контракт с Большим театром оперы и балета Республики Беларусь и где он поставил оперу Пуччини "Богема".

Несмотря на солидный возраст, "Балет Москва" - молодой, живой и всегда готовый на эксперименты коллектив. Неудивительно, что юбилейную постановку театру делает Йерун Вербрюгген, которого называют Тимом Бертоном в балете. Хореограф-новатор миксует музыку разных стилей и эпох - от Мориса Равеля до Bjork, добавляет в танец акробатические трюки.

Что он подготовил для нас в этот раз?

Пока известно, что "Танцпол" отсылает к танцевальным марафонам 1920-х, которые проходили в США во времена Великой депрессии. Нередко их участники погибали от истощения прямо во время соревнования, чтобы заработать приз. В постановке задействованы обе труппы "Балета Москва" - и классическая, и современная, ведь участники жестоких марафонов тоже были разной подготовки. Музыку создает Стефан Левин, чей фирменный стиль - микс акустических инструментов с электроникой - называют "нордическим нуаром". Как отмечает балетмейстер, музыка к спектаклю будет напоминать саундтрек к фильму, который лишь подчеркивает силу действия на сцене.

Премьера постановки "Танцпол" пройдет в Центре им. Вс. Мейерхольда, поскольку театр работает в свободном пространстве, экспериментируя с локациями.

Йерун Вербрюгген: Я живу во Франции и мечтаю выйти за пределы Европы, - рассказал Йерун Вербрюгген накануне премьеры корреспонденту "СОЮЗа". - Я люблю рисковать. Мне вообще кажется, что художник должен рисковать. Однажды я поставил для труппы Монте-Карло, где танцевал, коротенькую постановку. Она продолжалась 15 минут, я готовил ее со студентами. На нее обратили внимание и меня стали приглашать ставить балеты.

Что важно во время работы над спектаклем?



Йерун Вербрюгген: Для меня все исходит от музыки. Например, во время создания балета "Щелкунчик", который в прошлом году я поставил в Санкт-Петербурге, я вдохновлялся музыкальной версией Валерия Гергиева, которая очень быстрая, взрывная.

Во время работы над балетом "Щелкунчик" я прочел биографию композитора, чтобы понять мотивацию тех или иных его поступков в жизни и творчестве.

На чем зиждится стиль вашей хореографии?



Йерун Вербрюгген: Я - танцор классического балета, выученный на школе Агриппины Вагановой. Как хореограф я начал с 3-4-минутных композиций. Но со временем начал серьезно думать о постановках балетов. Я начал принимать участие в "Вечерах молодой хореографии" в Монте-Карло. И однажды услышал, что мои работы очень визуальны.

А какие хореографы современности вас вдохновляли?



Йерун Вербрюгген: Для меня очень важны, безусловно, балеты Жана-Кристофа Майо, очень нравится творчество Марко Гекке, Сиди Ларби Шеркауи, Яна Фабра, с которым я работал, когда мне было 18. Я назвал бы еще русского Джорджа Баланчина с его музыкальностью и смешением элементов и Мориса Бежара.

А вообще я - молодой хореограф, и мне многое позволено. На мой взгляд, вектор развития балетного искусства в XXI веке - уважать традиции, но не бояться ломать правила. А для этого нужно чаще приглашать молодых хореографов, которым надо вырастать в серьезных творцов. Мне нужны танцоры на холсте - это моя мечта.

А что вам нравится в русской балетной классике?



Йерун Вербрюгген: "Спартак" в постановке Григоровича. Я очень люблю сильные прыжки, поддержки, какие делает Иван Васильев - одаренный танцор, который изучал классический танец в Белорусском государственном хореографическом колледже и стажировался в Национальном академическом Большом театре Республики Беларусь, а после минского училища отправился в Москву и добился права попасть в труппу самого знаменитого театра на постсоветской территории.

На 72-м международном каннском кинофестиваля показан фильм Абделатифа Кешиша про бесконечный танец, который танцует молодежь в ночном клубе - продолжение "Мектуба", которое называется Intermezzo. Фильм длится три с половиной часа и способен вывести из равновесия даже самого подготовленного зрителя.



Йерун Вербрюгген: Танец объединяет людей. Но массовая культура в Европе и в России - разная. В современном обществе есть противоборство современного танца и классического- я же их хочу объединить, неслучайно в спектакле примут участие две труппы театра - современного танца и классического.

Кто художник постановки?



Йерун Вербрюгген: Дмитрий Разумов - ученик гениального ленкомовского художника Олега Ароновича Шейнциса.