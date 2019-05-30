Первая ракетка России Дарья Касаткина не смогла пройти дальше второго круга в одиночном разряде "Ролан Гаррос", уступив олимпийской чемпионке Монике Пуиг из Пуэрто-Рико со счетом 3:6, 1:6.

Кризис в игре Касаткиной продолжается. Напомним, что россиянка, попавшая по итогам прошлого года в топ-10 лучших теннисисток, сейчас занимает 21-е место в мировом рейтинге. А с учетом того, что Дарья не защитила очки за четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2018 года, она снова потеряет позиции.

Эксперты затрудняются ответить, в чем причина такого спада: в психологии или плохих физических кондициях. Но одна проблема лежит на поверхности. Это отсутствие личного тренера. В феврале 2019 года Дарья объявила о прекращении сотрудничества с Филиппом Дехасом. С ним она проработала почти два года и за это время завоевала два титула - в Чарльстоне и в Москве.

С начала текущего сезона Касаткина не могла выиграть и двух матчей подряд. Исключение составил лишь турнир в Риме, где она добралась до третьего круга. Сама Дарья в одном из комментариев назвала такое положение дел катастрофой и призналась, что несколько месяцев тренировалась без плана и четкого понимания, что к чему. Однако она по-прежнему не торопится найти специалиста, который поможет преодолеть полосу неудач. Пока Касаткину консультируют в академии Карлоса Мартинеса. Ей также помогает брат.

- Я не хочу нанимать тренера только потому, что так положено. Я должна быть уверена в человеке, который будет находиться рядом 85 процентов сезона. Я все взвешу и приму решение без какой-либо спешки и паники, - подчеркнула Касаткина. - Это не конец света - не иметь тренера. Возможно, это даже пойдет мне на пользу. Думаю, жизнь дала мне такой опыт, чтобы чему-то меня научить. Я постараюсь воспользоваться этим шансом.

Дарья Касаткина уже называла нынешний сезон катастрофой. После окончания "Ролан Гаррос" россиянка покинет топ-25 мирового рейтинга

Касаткина говорила об этом месяц назад. Пора бы Дарье уже закончить с экспериментами.

И все же россиянки преподносят на "Ролан Гаррос" и приятные сюрпризы, устанавливая личные рекорды на "мэйджорах". Сначала Екатерина Александрова впервые в карьере пробилась в третий круг турнира "Большого шлема", обыграв австралийку Саманту Стосур со счетом 3:6, 6:1, 6:4. За выход в четвертый раунд Александрова поспорит с представительницей Испании Аленой Большовой-Задойновой.

Следом 117-я ракетка мира Анна Блинкова, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, обыграла посеянную под 24-м номером француженку Каролин Гарсию. По ходу решающего сета россиянка уступала 2:4, но сумела взять четыре гейма подряд и победить - 1:6, 6:4, 6:4.

Между тем

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, который выиграл 20 "мэйджоров", приблизился еще к одному историческому достижению - завоеванию алфавитного "Большого шлема".

Его суть заключается в том, чтобы за карьеру одержать победы над теннисистами, чьи фамилии начинаются на одну из 26 букв английского алфавита. После матча второго круга с немцем Оскаром Отте (6:4, 6:3, 6:4) Федерер закрыл литеру "О". Как сообщает пресс-служба АТР, на это ему потребовалось 1466 матчей. Теперь осталась только буква "Х".