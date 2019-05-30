До конца года КамАЗ выпустит 1000 двигателей Р6 для новой модели

27 мая КамАЗ объявил о старте производства каркасов кабин поколения К5. Для модели 54901, которая в первую очередь будет оснащаться этой кабиной, на заводе в Набережных Челнах подготовили и совершенно новый мотор.

Речь идёт о рядном шестицилиндровом моторе, под производство которого на заводе двигателей была построена собственная линия. Стоит отметить, что благодаря этому проекту модернизации подверглось все производство силовых агрегатов КамАЗа.

Линейка рядной шестёрки будет включать в себя дизельные агрегаты объёмом 12 литров мощностью от 400 до 700 л.с. Крутящий момент 2500 Нм. Битопливная модификация от 380 до 500 л.с.

Сейчас, на стадии опытно-промышленной партии, выпущено 72 двигателя, которые используются для испытаний и в процедурах сертификации. Мощность выпущенных и выпускаемых моторов для магистральных тягачей составляет 400, 450, 550 л.с. Все они агрегатируются с роботизированной трансмиссией. Механика, как и моторы максимальной мощности, по словам специалистов КамАЗ, на начальном этапе будут предусмотрены для спецтехники и самосвалов.

Во втором полугодии 2019 года КамАЗ будет выпускать по 200 моторов в месяц, до конца года достигнув цифры в 1000 штук. Максимальный же объём годового выпуска составляет 12000.

На данный момент локализация нового мотора составляет 50%. В планах компании достичь 80%. Большую часть заказов планируется локализовать в рамках камазовских производств и уже проверенных поставщиков России.

Ресурс мотора составит 1 500 000 км, что на несколько сотен километров выше зарубежных конкурентов.