Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон получил повестку в суд

Речь идет об известном высказывании Джонсона в эфире телеканала ITV в 2016 году, спустя год повторенном почти дословно в его статье для издания The Daily Telegraph: "Как только мы полностью рассчитаемся с ЕС, мы вернем себе контроль над 350 миллионами фунтов стерлингов в неделю. По мнению многих, было бы неплохо, если бы большая часть этих денег была направлена в Государственную Службу Здравоохранения". Высказывания о 350 миллионах, которые страна еженедельно отправляет в Брюссель, стали одним из аргументов сторонников министра иностранных дел Британии. Европейское издание Politico отмечает, что эта цифра была отражена даже на его агитационном автобусе, который разъезжал по стране в ходе агитационной кампании за "брекзит" в 2016 году и во время парламентской предвыборной кампании в 2017 году. Тем временем, известный британский сайт, который занимается проверкой высказываний политиков, посчитал, сколько денег страна в действительности платила в бюджет Евросоюза. Оказалось, что около 250 миллионов в неделю. Более того, поскольку на момент распространения неверных сведений Джонсон был действующим главой МИД, на его слова отреагировали в государственном статистическом управлении Великобритании. Председатель этого ведомства сэр Дэвид Норгроув направил ему письмо, в котором обвинил министра в "явном злоупотреблении официальной статистикой".

Вся эта история, возможно, так и кончилась бы перепиской глав британских ведомств, если бы за дело не взялся бизнесмен Маркус Болл. Он начал интернет-кампанию по сбору средств на судебный процесс, собрал 200 тысяч фунтов, и выступил с частным иском против Бориса Джонсона, в котором обвинил экс-министра в том, что тот намеренно ввел в заблуждение общественность в ходе агитационной кампании по Brexit, совершив таким образом должностное преступление, за которое ему может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, что экс-глава МИД является основным кандидатом на британское премьерское кресло после того, как Тереза Мэй объявила о намерении уйти в отставку. Поэтому его авдокат уже заявил, что иск является "политическим трюком". Тем не менее, суд отказался делать поспешные выводы. Судья вынес постановление, в котором говорится, что "Рассмотрев все соответствующие факторы, я считаю целесообразным выписать повестку в суд. Это значит, что ответчик должен будет присутствовать в данном суде на предварительном слушании, а затем дело будет передано в Коронный суд для рассмотрения по существу".