Еще одна россияна вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Анна Блинкова повторила достижение соотечественницы Екатерины Александровой и впервые в карьере вышла в третий круг турнира "Большого шлема".

Блинкова, занимающая 117-ю строчку рейтинга, в сегодняшнем матче на "Ролан Гаррос" обыграла 24-ю ракетку соревнований француженку Каролин Гарсию со счетом 1:6, 6:4, 6:4. Причем по ходу третьего, решающего сета 20-летняя россиянка уступала со счетом 2:4, но взяла четыре гейма подряд и завершила встречу в свою пользу.

Следующей соперницей Блинковой будет победительница матча между австралийкой Присциллой Хон и американкой Мэдисон Кис.

Между тем еще одну победу россиянки отпраздновали в парном разряде.

Вера Звонарева и Екатерина Александрова вышли во второй круг, обыграв российско-латвийскую пару Анастасию Павлюченкову и Анастасию Севастову (6:2, 7:6 (7:5)).

Дальше наших девушек ждет встреча с американкой Николь Меликар и чешкой Кветой Пешке из Чехии, которые получили от организаторов седьмой номер посева.