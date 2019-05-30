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30.05.2019 20:06
Рубрика: Спорт

Еще одна россияна вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Текст: Анна Козина

Российская теннисистка Анна Блинкова повторила достижение соотечественницы Екатерины Александровой и впервые в карьере вышла в третий круг турнира "Большого шлема".

Блинкова, занимающая 117-ю строчку рейтинга, в сегодняшнем матче на "Ролан Гаррос" обыграла 24-ю ракетку соревнований француженку Каролин Гарсию со счетом 1:6, 6:4, 6:4. Причем по ходу третьего, решающего сета 20-летняя россиянка уступала со счетом 2:4, но взяла четыре гейма подряд и завершила встречу в свою пользу.

Фото: REUTERS/Chip East
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Следующей соперницей Блинковой будет победительница матча между австралийкой Присциллой Хон и американкой Мэдисон Кис.

Между тем еще одну победу россиянки отпраздновали в парном разряде.

Вера Звонарева и Екатерина Александрова вышли во второй круг, обыграв российско-латвийскую пару Анастасию Павлюченкову и Анастасию Севастову (6:2, 7:6 (7:5)).

Дальше наших девушек ждет встреча с американкой Николь Меликар и чешкой Кветой Пешке из Чехии, которые получили от организаторов седьмой номер посева.

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