ФНС с 3 июня начнет принимать участников амнистии капитала

У граждан, которые еще не успели рассказать о своих зарубежных счетах и активах, будет еще девять месяцев, чтобы сделать это, не опасаясь последствий. С 1 июня в России начинает действовать третий этап амнистии капитала. Спецдекларации налоговики начнут принимать с 3 июня.

Продлить амнистию капитала поручил президент Владимир Путин. По его словам, в свое время изъяны национальной юрисдикции, недостаточная гарантия защиты частной собственности вынудили многих предпринимателей вывести свои активы и капитал за границу. Амнистия - возможность вернуть их.

Стать участником третьего этапа можно, подав спецдекларацию в Федеральную налоговую службу. Условия "продленной" амнистии предполагают, что воспользоваться ею смогут те, кто готов перевести деньги и активы в Россию (ранее этого не требовалось).

Все действовавшие во время проведения второго этапа амнистии гарантии - освобождение от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства - сохраняются.

"Российские налогоплательщики смогут еще в течение девяти месяцев сообщать о своих иностранных счетах и активах в рамках кампании добровольного декларирования, не дожидаясь, когда наши зарубежные коллеги выявят все это в рамках автоматического обмена финансовой информацией", - сказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.