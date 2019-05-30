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30.05.2019 17:56
Рубрика: Экономика

ФНС с 3 июня начнет принимать участников амнистии капитала

Текст: Юлия Кривошапко
У граждан, которые еще не успели рассказать о своих зарубежных счетах и активах, будет еще девять месяцев, чтобы сделать это, не опасаясь последствий. С 1 июня в России начинает действовать третий этап амнистии капитала. Спецдекларации налоговики начнут принимать с 3 июня.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Продлить амнистию капитала поручил президент Владимир Путин. По его словам, в свое время изъяны национальной юрисдикции, недостаточная гарантия защиты частной собственности вынудили многих предпринимателей вывести свои активы и капитал за границу. Амнистия - возможность вернуть их.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Стать участником третьего этапа можно, подав спецдекларацию в Федеральную налоговую службу. Условия "продленной" амнистии предполагают, что воспользоваться ею смогут те, кто готов перевести деньги и активы в Россию (ранее этого не требовалось). 

Все действовавшие во время проведения второго этапа амнистии гарантии - освобождение от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства - сохраняются.

"Российские налогоплательщики смогут еще в течение девяти месяцев сообщать о своих иностранных счетах и активах в рамках кампании добровольного декларирования, не дожидаясь, когда наши зарубежные коллеги выявят все это в рамках автоматического обмена финансовой информацией", - сказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Экономика Финансы Правительство Минфин ФНС Амнистия капиталов в России
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