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Рубрика: Экономика

Глава Рослесхоза Иван Валентик: Лесную отрасль ждут кардинальные перемены

Катастрофические пожары в Иркутской области, спровоцированные порой для того, чтобы прикрыть воровство леса, показали, что одними разговорами лес не спасешь. Кардинально изменить ситуацию в отрасли должны законопроекты, которые готовит Рослесхоз.

Новые законы помогут усилить борьбу с незаконной заготовкой и оборотом древесины. Фото: Николай Решитов Новые законы помогут усилить борьбу с незаконной заготовкой и оборотом древесины. Фото: Николай Решитов
Новые законы помогут усилить борьбу с незаконной заготовкой и оборотом древесины. Фото: Николай Решитов

"Законопроекты носят не технический характер, а являются системообразующими для отрасли и затрагивают основные вопросы урегулирования в сфере лесных отношений", - рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик, выступая 28 мая на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В рамках утвержденного правительством еще в феврале плана мероприятий по решению проблем в сфере борьбы с незаконной заготовкой и оборотом древесины Рослесхоз завершил подготовку восьми законопроектов, концептуально решающих первостепенные вопросы отрасли.

"Прежде всего, это законопроект, который направлен на совершенствование системы контроля над оборотом древесины, - рассказал глава Рослесхоза. - Если кратко, то он улучшает работу ЛесЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система, предназначенная для контроля производства, импорта, экспорта и внутренней продажи древесины - прим. ред.)  и вводит электронный сопроводительный документ, который позволяет проследить движение товарной продукции непосредственно с места заготовки до места поставки или первой переработки". При этом Иван Валентик сделал акцент: будет решена проблема, связанная с махинациями, когда вырубку леса в одном месте пытаются обосновать документами, полученными, а скорее всего, просто незаконно купленными, в другом.

Еще один законопроект повышает ответственность владельцев техники - теперь она будет просто изыматься, если даже окажется в лесу без документов, обосновывающих ее использование.
До сих пор правонарушители отделывались штрафами, при этом у них нельзя было отобрать технику, которую они, как правило, арендуют. А потому, как это практикуется повсеместно, стоит инспекторам покинуть место незаконной рубки, техника пускается в дело вновь. Даже если задержана одна бригада "дровосеков", на ее место тут же заступает другая. При новом порядке владелец техники может быть признан соучастником незаконной рубки и будет отвечать за нее своим имуществом.

Еще одной серьезной мерой по защите леса станет законопроект, повышающий социальную защиту чиновников и негосударственных инспекторов, обеспечивающих защиту леса. До сих пор отношение государства к этим людям напоминало пресловутый указ Петра Первого: "Большое жалованье лесникам не платить, потому как лес - дело темное, сами себя прокормят". Подобное отношение явно не повышало рвение служащих, которые постоянно имеют дело с правонарушителями в лесу.

Новый законопроект, как рассказал глава Рослесхоза, устанавливает государственную защиту как должностных лиц органов и учреждений, осуществляющих лесную охрану, так и негосударственных инспекторов, которые работают в учреждениях. 

Также важно упорядочить предоставление льготы на заготовку древесины гражданами для собственных нужд. Во время своих поездок по регионам, при общении с людьми Иван Валентик сам смог убедиться в размытости этой практики: каждый регион использует льготу по своему усмотрению, но зачастую она оказывается недоступна гражданам, когда лес для личных нужд предоставляется в недоступных местах, а лучшие делянки отдаются под коммерческую рубку.

"Рослесхоз считает, что должен быть единый федеральный порядок, предоставляющий льготу не в виде права, а в виде конкретной продукции - дров, строевого леса, либо других видов древесины. Механизмом предоставления льготы послужит электронная очередь либо оформленное госзадание для учреждения - лесничества", - пояснил глава Рослесхоза.

В число мер, предлагаемых Рослесхозом, входит создание централизованной системы проведения лесоустройства, которая позволит оценить объемы леса и понять, какой объем заготавливается легально, а какой - нет. Это будет способствовать повышению ответственности арендодателей лесных участков за вред, нанесенный незаконными рубками. Словом, работа предполагается большая и серьезная. Уже в ближайшее время под руководством заместителя председателя Совета Федерации Ю. Воробьева будет создана рабочая группа, которая займется анализом предложений по концептуальной переработке действующего Лесного кодекса РФ. Принятие Лесного кодекса, в разработке которого Рослесхоз принимает самое активное участие, сделает более совершенной практику лесопользования в стране и, в том числе, поможет по-новому подойти к проблеме лесных пожаров.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз
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