Аномальный град накрыл северо-запад Румынии

В Румынии автовладельцы и фермеры подсчитывают убытки от сильных ливней и аномального града, который прошел в северо-западной части страны. Удару стихии подверглись уезды Мирсид, Кришени, Залэу и Бриакан.

Как сообщает издание UNIMEDIA, град, размером с куриное яйцо, шел всего 15 минут, но этого оказалась достаточно, чтобы повредить большое количество автомобилей, посевов и зданий. За считанные минуты землю покрыло белым ковром из больших градин. Очевидцы утверждают, что в градобоя буквально дрожали стены зданий.

Метеорологи прогнозируют, что сильные ливни продлятся еще несколько дней. В регионе объявлен "оранжевый" уровень опасности.

Отметим, что в начале мая в Румынии пронесся сильный смерч, перевернувший автобус, в котором ехали 40 пассажиров. Синоптики предупреждают, что смерчи и ливни в Румынии будут носить массовый характер, их будет провоцировать глобальное потепление. Особенно уязвима будет Нижнедунайская равнина