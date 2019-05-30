Infiniti анонсировала продажи в России обновленного QX60

Продажи обновленного кроссовера Infiniti QX60 в России начнутся в июне. Автомобиль доступен в обновленных эксклюзивных версиях: Elegance, Premium, Elite и Hi-tech.

Стоимость QX60 будет начинаться от 3,145 миллионов рублей. Желающим приобрести топовую версию придется заплатить 3,975 миллиона рублей.

Рестайлинговый кроссовер QX60 получил модернизированный 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 и систему полного привода. Мощность агрегата выросла до 283 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час занимает 8,2 секунды. Кроссоверы с 2,5-литровым гибридным двигателем и полным приводом будут доступны только в комплектации Elite и Hi-tech.

Как сообщает компания, автомобили щедро снабжены дополнительным списком премиального оборудования. К примеру, стандартная версия Elegance получила круиз-контроль, запуск двигателя кнопкой, камеру заднего вида и мультимедийную систему InTouch с 8-дюймовым цветным сенсорным дисплеем и системой бесконтактного открытия дверей.

Другие комплектации оснащаются аудиосистемой BOSE с 11 динамиками и сабвуфером, системой кругового обзора, панорамной крышей, а также передними и задними датчиками парковки.