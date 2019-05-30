Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году. Такой законопроект готовится в Государственной думе.

В случае принятия новых норм, право на негосударственные пенсии получат женщины, достигшие возраста 55 лет, а мужчины - 60 лет. При желании установить себе пенсионный возраст смогут сами граждане. Но он должен быть в существующих пределах, то есть не превышать 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Как рассказали депутаты, законопроект скоро будет внесен на рассмотрение Госдумы. В случае одобрения инициативы, новые нормы начнут действовать до конца 2019 года, пишет газета "Известия".

Закон о совершенствовании пенсионной системы был подписан президентом России 3 октября 2018 года. По вступившим в силу правилам, для женщин возраст, с которого начинаются пенсионные выплаты, составляет 60 лет, а для мужчин - 65 лет.

После этого предложение сохранить старые возрастные границы для добровольной системы пенсионного страхования высказывал Минтруд. Предполагалось, что старые правила выхода на пенсию могут действовать для тех, кто заключил договоры с НПФ до 31 декабря 2018 года.

Также сообщалось, что будет изучена возможность распространить практику на соглашения, оформленные с 2019 года, чтобы уравнять в правах всех клиентов системы негосударственных пенсионных фондов.