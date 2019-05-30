Кононенко и Овчинин завершили работы в открытом космосе

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин завершили работы по монтажу оборудования на внешней поверхности Международной космической станции (МКС). Также они взяли пробы для оценки возможных микроповреждений обшивки, очистили иллюминаторы на малом исследовательском модуле "Поиск".

За пределами МКС космонавты находились шесть часов одну минуту. Этот выход они посвятили 85-летию Алексея Леонова, который первым в мире оказался в открытом космосе 18 марта 1965 года. На скафандрах Кононенко и Овчинина специальным скотчем были прикреплены надписи "Леонов №1" и "С днем рождения, Алексей Архипович". Космонавты также записали видеопоздравление.