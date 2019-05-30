L-мотив: Lexus обновил кроссовер RX

Компания Lexus представила обновлённый кроссовер RX и его семиместную версию RXL. Модель прошла через рестайлинг, модернизацию подвески и получила новые опции, повышающие безопасность автомобиля.

Решётка радиатора Lexus RX 2020 модельного года стала похожа на ту, которую предлагали для дореформенного кроссовера в версии F-Sport. Но это только на первый взгляд. На обновлённом RX узор решётки образован десятками элементов, стилизованных под букву L.

И этот "эль-мотив" прослеживается везде: в фирменной, более выраженной, чем ранее, светодиодной подводке новых фар, в ансамбле воздухозаборников и противотуманок, внутренней архитектуре задних фонарей. Если оценивать в целом, то новинка получилась гладкой: японцы не оставили откровенно рубленных форм, которые были характерны для предшественника. Тем не менее, задняя часть стала выглядеть более агрессивно, чем прежде.

Фото: Пресс-служба Lexus.

В салоне не произошло никаких изменений с точки зрения дизайна. Lexus RX получил новые возможности трансформации салона и возможность оснащения большим тачскрином диагональю 12.3 дюйма. Информационно-развлекательный комплекс подружили с Android Auto.

Были внесены изменения в технологию сварки и проклейки кузова, что вкупе с усилением стабилизаторов поперечной устойчивости и ступичного узла позволило сделать рулевое управление острее. Lexus RX можно оснастить ассистентом помощи в поворотах, который поможет в борьбе с недостаточной поворачиваемостью. Новинка получила новые амортизаторы с функцией контроля трения, позволяющей сократить вибрации, образующиеся при следовании по дорожному покрытию с мелкими неровностями.

Lexus RX получил улучшенные адаптивную систему управления дальним светом BladeScan Type AHS и комплекс Lexus Safety System +, в который входят системы обнаружения объектов на обочине и мониторинга дорожных знаков, динамический круиз-контроль, система удержания автомобиля в полосе.

О сроках появления обновлённого Lexus RX ‘2020 на рынке не сообщается. В России актуальную версию кроссовера можно купить начиная от 3 011 000 рублей.