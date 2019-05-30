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30.05.2019 16:04
Рубрика: Коммерческий транспорт

Lada Granta превратили в самый дешевый "дом на колесах"

Текст: Андрей Полухин
Фото: "Лада.Онлайн" Фото: "Лада.Онлайн"
Фото: "Лада.Онлайн"

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера. Ожидается, что в скором времени автомобиль поступит в серийное производство в нескольких комплектациях. Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей. Другими словами, это будет самый доступный автокемпер на российском рынке.

Фото: Пресс-служба КамАЗа.
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На фотографиях, представленных на портале, видно, как будет организовано внутреннее пространство автодома. Производителю удалось на небольшом пространстве разместить полноценный туалет с рукомойником и душевым поддоном, газовую плитку с раковиной и небольшой рабочей поверхностью, столик, шкафчик, полочки, а также раскладывающуюся кровать. По паспорту она предназначена для двоих, но, судя по размерам, ребенок там тоже уляжется. Другое дело, что в кабине всего два места, а в самом помещении, по всей видимости, находиться во время движения автомобиля нельзя и небезопасно.

Фото: "Лада.Онлайн".
Фото: Пресс-служба МАЗ.
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Любопытно, что одновременно с этим компактным, но полноценным автодомом, в паблике "Lada Granta FL клуб" показали изображения грузового фургона на базе той же модели АвтоВАЗа. За счет увеличения отсека - он выше обычного и продолжается над кабиной - такая Granta сможет перевозить грузы длиной до 3 метров и объемом до 6,4 кубометра. Сведений о том, кто и где производит такой автомобиль, нет. Но не исключено, что это одна и та же компания.

Напомним, у АвтоВАЗа есть целая линейка коммерческих автомобилей на базе не только Granta, но и Largus c 4x4. Но максимальный объем их грузовых отсеков равен 3,8 кубометра.

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