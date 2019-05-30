Lada Granta превратили в самый дешевый "дом на колесах"

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера. Ожидается, что в скором времени автомобиль поступит в серийное производство в нескольких комплектациях. Портал "Лада Онлайн" выяснил и ориентировочные цены такого дома на колесах - от 1 150 000 до 1 800 000 рублей. Другими словами, это будет самый доступный автокемпер на российском рынке.

На фотографиях, представленных на портале, видно, как будет организовано внутреннее пространство автодома. Производителю удалось на небольшом пространстве разместить полноценный туалет с рукомойником и душевым поддоном, газовую плитку с раковиной и небольшой рабочей поверхностью, столик, шкафчик, полочки, а также раскладывающуюся кровать. По паспорту она предназначена для двоих, но, судя по размерам, ребенок там тоже уляжется. Другое дело, что в кабине всего два места, а в самом помещении, по всей видимости, находиться во время движения автомобиля нельзя и небезопасно.

Фото: "Лада.Онлайн".

Любопытно, что одновременно с этим компактным, но полноценным автодомом, в паблике "Lada Granta FL клуб" показали изображения грузового фургона на базе той же модели АвтоВАЗа. За счет увеличения отсека - он выше обычного и продолжается над кабиной - такая Granta сможет перевозить грузы длиной до 3 метров и объемом до 6,4 кубометра. Сведений о том, кто и где производит такой автомобиль, нет. Но не исключено, что это одна и та же компания.

Напомним, у АвтоВАЗа есть целая линейка коммерческих автомобилей на базе не только Granta, но и Largus c 4x4. Но максимальный объем их грузовых отсеков равен 3,8 кубометра.