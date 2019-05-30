МИД: Поездка Зеленского в Донбасс не помогла прекратить огонь

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс не привела к прекращению огня на востоке страны. Об этом рассказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"ВСУ по-прежнему стреляют в сторону населенных пунктов Донбасса", - заявил дипломат, которого цитирует ТАСС. По его словам, специальная мониторинговая миссия продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня.

Лукашевич призвал новые украинские власти изменить политику в отношении Донбасса, уточнив, что официальный Киев "имеет шанс своими действиями придать импульс всему процессу урегулирования".

"Ожидания миллионов людей, проголосовавших против милитаристского курса прежней администрации, пока остаются лишь ожиданиями", - констатировал российский постпред.

Напомним, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский 28 мая посетил Донбасс. Политик осмотрел позиции ВСУ в станице Луганской и городе Счастье, а также оценил бытовые условия военнослужащих.