На российском рынке появился кроссовер Suzuki SX4 для меломанов

Компания Suzuki вывела на российский рынок кроссовер SX4 Tabi powered by Pioneer. Модель выпущена ограниченной серией в 50 экземпляров.

Автомобиль будет доступен с двумя моторами на выбор и с разными типами привода. Однако главной отличительной чертой SX4 Tabi - является акустическая система серии "А" от компании Pioneer. Она состоит из уникальных динамиков особой конструкции.

"Во фронтальной части установлена компонентная акустика, а в задних дверях - коаксиальная. Динамики Pioneer обеспечивают мощное сбалансированное звучание, не свойственное штатным системам", - говорится в официальном сообщении компании Suzuki.

Часть машин изготовлена с двигателем объемом 1,6 литра и с передним приводом, а 25 автомобилей - с турбомотором 1,4 литра с полным приводом. Все экземпляры представлены в максимальной комплектации GLX.

Кроме того, внешний вид уникального SX4 отличается от традиционной модели наличием заднего спойлера, эффектных боковых молдингов и логотипа спецсерии - Tabi. Кстати, иероглиф Tabi в переводе с японского языка означает путешествие.