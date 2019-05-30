Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России 12:00
До конца года КамАЗ выпустит 1000 двигателей Р6 для новой модели 11:05
Россияне взяли рекордный объем автокредитов 10:32
Тысяча коней: Ferrari представила новый суперкар для общих дорог 10:12
30.05.2019 13:00
Рубрика: Легковые авто

На российском рынке появился кроссовер Suzuki SX4 для меломанов

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба Suzuki Фото: Пресс-служба Suzuki.
Фото: Пресс-служба Suzuki.

Компания Suzuki вывела на российский рынок кроссовер SX4 Tabi powered by Pioneer. Модель выпущена ограниченной серией в 50 экземпляров.

Автомобиль будет доступен с двумя моторами на выбор и с разными типами привода. Однако главной отличительной чертой SX4 Tabi - является акустическая система серии "А" от компании Pioneer. Она состоит из уникальных динамиков особой конструкции.

Фото: iStock
Россияне взяли рекордный объем автокредитов

"Во фронтальной части установлена компонентная акустика, а в задних дверях - коаксиальная. Динамики Pioneer обеспечивают мощное сбалансированное звучание, не свойственное штатным системам", - говорится в официальном сообщении компании Suzuki.

Часть машин изготовлена с двигателем объемом 1,6 литра и с передним приводом, а 25 автомобилей - с турбомотором 1,4 литра с полным приводом. Все экземпляры представлены в максимальной комплектации GLX.

Кроме того, внешний вид уникального SX4 отличается от традиционной модели наличием заднего спойлера, эффектных боковых молдингов и логотипа спецсерии - Tabi. Кстати, иероглиф Tabi в переводе с японского языка означает путешествие.

В Haval назвали дату старта серийного производства на заводе под Тулой
Появилось фото обновленного Renault Duster для России
#Suzuki