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30.05.2019 19:10
Рубрика: В мире

Новый канцлер Австрии сделала первые назначения

Текст: Александр Ленин
Новый канцлер Австрии Бригитте Бирляйн объявила о назначениях на ключевые посты в переходном кабинете министров страны. По словам главы правительства, функции вице-канцлера и министра юстиции будет исполнять профессор Клеменс Яблонер, а главой МИД станет посол Александер Шаленберг.
Фото: Reuters/Lisi Niesner Фото: Reuters/Lisi Niesner
Фото: Reuters/Lisi Niesner

Австрийский президент Александер Ван Дер Беллен 30 мая после консультаций с лидерами политических партий назначил председателя конституционного суда страны Бригитте Бирляйн временно исполняющим обязанности канцлера, передает агентство Bloomberg. Женщина и назначенные ею фигуры переходного правительства будут занимать свои посты до проведения досрочных выборов в нижнюю палату местного парламента.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Песков назвал "казусом" события в Австрии

Несколько недель назад в Австрии разгорелся политический кризис. Накануне выборов в Европарламент немецкие СМИ опубликовали провокационное видео. На представленных кадрах уже бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе беседовал с девушкой-гражданкой Латвии, якобы представительницей России, которая обещала ему помочь в приобретении медиаактивов для последующего влияния на выборы.

Штрахе под давлением общественности и обстоятельств был вынужден уйти в отставку. Канцлер страны Себастьян Курц назначил досрочные выборы в парламент, после чего также оставил свое кресло.

В российском МИДе назвали произошедшее в Австрии нечистоплотными методами борьбы с Москвой. "Понятно, что наши недруги пытаются придумывать любую фейковую историю для того, чтобы доказать, что Россия якобы во что-то вмешивается, прибегают к самым нечистоплотным методам", - прокомментировал ситуацию заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

В мире Океания Австралия
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