Новый канцлер Австрии сделала первые назначения

Новый канцлер Австрии Бригитте Бирляйн объявила о назначениях на ключевые посты в переходном кабинете министров страны. По словам главы правительства, функции вице-канцлера и министра юстиции будет исполнять профессор Клеменс Яблонер, а главой МИД станет посол Александер Шаленберг.

Австрийский президент Александер Ван Дер Беллен 30 мая после консультаций с лидерами политических партий назначил председателя конституционного суда страны Бригитте Бирляйн временно исполняющим обязанности канцлера, передает агентство Bloomberg. Женщина и назначенные ею фигуры переходного правительства будут занимать свои посты до проведения досрочных выборов в нижнюю палату местного парламента.

Несколько недель назад в Австрии разгорелся политический кризис. Накануне выборов в Европарламент немецкие СМИ опубликовали провокационное видео. На представленных кадрах уже бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе беседовал с девушкой-гражданкой Латвии, якобы представительницей России, которая обещала ему помочь в приобретении медиаактивов для последующего влияния на выборы.

Штрахе под давлением общественности и обстоятельств был вынужден уйти в отставку. Канцлер страны Себастьян Курц назначил досрочные выборы в парламент, после чего также оставил свое кресло.

В российском МИДе назвали произошедшее в Австрии нечистоплотными методами борьбы с Москвой. "Понятно, что наши недруги пытаются придумывать любую фейковую историю для того, чтобы доказать, что Россия якобы во что-то вмешивается, прибегают к самым нечистоплотным методам", - прокомментировал ситуацию заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.