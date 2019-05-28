Президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с Курцем

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил в отставку правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

Как сообщает ТАСС, исполнять обязанности канцлера Австрии поручено министру финансов и вице-канцлеру Хартвигу Легеру.

Накануне парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству. Подобное в стране произошло впервые за 70 лет. Причиной стал правительственный кризис в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе.

Себастьян Курц, в свою очередь, стал не только самым молодым канцлером Австрии в истории, но и побил рекорд по краткосрочности пребывания на своем посту - он находился у власти в течение 525 дней.