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Павла Лунгина выписали из больницы

Новости
    30.05.2019, 11:30
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Российский и советский режиссёр Павел Лунгин выписан из больницы.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Меня выписали, я дома", - приводит РИА Новости слова Лунгина, накануне заверившего, что никаких проблем у него со здоровьем нет.

Напомним, режиссёр проходил в больнице плановое обследование.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что он попал в реанимацию и находится в тяжёлом состоянии.

Однако позднее его сын, подтвердивший, что ночь знаменитый кинематографист действительно провёл в реанимации, подчеркнул, что это было связано с перенесённой им плановой процедурой.

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