Павла Лунгина выписали из больницы

Российский и советский режиссёр Павел Лунгин выписан из больницы.

"Меня выписали, я дома", - приводит РИА Новости слова Лунгина, накануне заверившего, что никаких проблем у него со здоровьем нет.

Напомним, режиссёр проходил в больнице плановое обследование.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что он попал в реанимацию и находится в тяжёлом состоянии.

Однако позднее его сын, подтвердивший, что ночь знаменитый кинематографист действительно провёл в реанимации, подчеркнул, что это было связано с перенесённой им плановой процедурой.