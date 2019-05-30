Павла Лунгина выписали из больницы

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Российский и советский режиссёр Павел Лунгин выписан из больницы.
"Меня выписали, я дома", - приводит РИА Новости слова Лунгина, накануне заверившего, что никаких проблем у него со здоровьем нет.
Напомним, режиссёр проходил в больнице плановое обследование.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что он попал в реанимацию и находится в тяжёлом состоянии.
Однако позднее его сын, подтвердивший, что ночь знаменитый кинематографист действительно провёл в реанимации, подчеркнул, что это было связано с перенесённой им плановой процедурой.