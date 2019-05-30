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Передумали. Huawei разрешили SD-карты в смартфонах

30.05.2019,  
18:43
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

Компания Huawei, которую на минувшей неделе вычеркнули из числа участников SD Association, вновь оказалась в этом списке. Об этом свидетельствуют данные, доступные на сайте организации, которая разрабатывает стандарты для компактных карт памяти.

Исключение Huawei из числа компаний-участниц SD Association означало, что производитель не сможет выпускать смартфоны со слотами для карт памяти SD или microSD.

Вслед за SD Association китайская компания исчезла из числа участников Wi-Fi Alliance, однако в организации отметили, что это временная мера, и об отмене членства речи не идет. Сейчас Huawei вновь находится в списке.

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Не исключено, что возвращение Huawei в число участников SD Association и Wi-Fi Alliance продлится недолго - до середины августа. Именно в эти дни закончится срок временного разрешения на продолжение деятельности компании в США.

Напомним, что 15 мая американское Министерство торговли внесло Huawei в свой черный список. После этого от сотрудничества с китайским производителем отказались разработчик Android - компания Google, а также чипмейкеры Intel, Qualcomm и другие.

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