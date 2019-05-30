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Представлены новые бесплатные игры для PS Plus. В июне их больше

30.05.2019,  
09:45
Текст:  Богдан Бобров
Фото: PlayStation Россия/YouTube Фото: PlayStation Россия/YouTube
Фото: PlayStation Россия/YouTube

Sony представила новые игры, которые подписчики сервиса PlayStation Plus смогут бесплатно получить в июне.

В этот раз ими стали Borderlands: The Handsome Collection и Sonic Mania. Примечательно, что первая позиция в списке - это бандл сразу из двух частей знаменитой франшизы - Borderlands 2 и Borderlands: the pre-sequel.

Таким образом, впервые после прекращения поддержки PS3 и PS Vita в списке раздачи значится больше двух игр.

В плане геймплея все проекты серии Borderlands удачно совмещают в себе черты жанров FPS и RPG, поэтому их иногда называют Diablo-клонами с шутерными механиками.

Sonic Mania - настоящий подарок от Sega для любителей ретро-гейминга. Знакомые герои и локации с привычным управлением и звуковым сопровождением в современной адаптации.

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Игры станут доступны для скачивания 4 июня. До этого момента можно еще успеть забрать майское предложение: Overcooked и What Remains of Edith Finch.

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