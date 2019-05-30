Бегун, умерший на "Московском полумарафоне", предъявил поддельную медсправку

Участник "Московского полумарафона", скончавшийся после забега, не проходил медицинского осмотра. Справка о состоянии здоровья, которую он предъявил организаторам спортивного мероприятия, оказалась поддельной, сообщает Росздравнадзор по Москве и области.

Напомним, что участнику "Московского полумарафона", прошедшему в столице 19 мая, стало плохо после забега на дистанцию 10 километров. Он финишировал и даже получил медаль, но, выйдя с территории "Лужников", потерял сознание. Ему оказывали медицинскую помощь, но спасти не смогли.

Роздравнадзор установил, что медицинская справка о том, что состояние здоровья позволяет бегуну участвовать в полумарафоне, была у погибшего поддельной. Он не проходил медосмотра перед забегом. А вот к действиям медперсонала, оказывавшего бегуну экстренную помощь, у Роздравнадзора претензий нет - медики работали в соответствии с инструкциями.