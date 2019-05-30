В Москве призвали закрыть летние веранды из-за непогоды

Владельцам кафе и ресторанов посоветовали закрыть летние веранды из-за грозы и сильного ветра, которые в ближайшие часы ожидаются в Москве. Об этом сообщили "РГ" в столичном департаменте торговли и услуг.

Владельцев и работников предприятий общепита, у которых есть летние веранды, предупредили об ухудшении погодных условий и ветре с порывами до 17 метров в секунду. Их также попросили укрепить все конструкции и закрыть зонты веранд и кафе.

"Просим предприятия общественного питания с летними верандами принять меры по прекращению их эксплуатации", - сказали в департаменте.

Ранее столичное МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре до 17 м/с. Синоптики также прогнозировали ливни с грозами. Причем пик непогоды придется на вечерние часы, дождь ожидается с 16:00.