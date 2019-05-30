Планка и медвежья походка. В Москве прошел забег "Стань человеком"

25-26 мая в московском парке Коломенское прошел очередной фестиваль спорта Reebok "Стань человеком". "РГ" по традиции приняла участие в мероприятии.

На этот раз в команде обошлось без новичков - все участники уже пробовали свои силы в этом забеге и были готовы к испытаниям. Однако много трудностей нам не встретилось, может быть из-за опыта, может быть из-за командного настроя.

Редакция приняла участие в забеге категории "стандарт", который состоял из 7 километров и 12 испытаний.

Одним из самых простых заданий для нас оказался лабиринт: нужно было прокатить шарик по пластиковому лабиринту, держа квадратную основу одной рукой. Испытание не столько на силу, сколько на сообразительность: чем быстрее ты догадаешься, какую сторону надо поднять, тем меньше сил затратишь. С удовольствием команда прошла и полосу препятствий. Одним из самых веселых испытаний стали прыжки на банане (по типу того, на котором катаются на морских курортах).

А вот наиболее сложными оказались синхронные приседания, планка, берпи (отжимания+прыжки) и переворачивание огромной покрышки. Непростой задачей в финале стала и медвежья походка на руках и ногах одновременно.

Отдельное внимание нужно уделить парку и его красотам. Большое удовольствие бежать по таким живописным местам - среди цветущих лужаек, сирени и черемухи можно забыть об усталости и наслаждаться видами. Гуляющие вдоль беговых трасс горожане и туристы подбадривали и желали удачи, как и волонтеры, стоявшие на протяжении всего нашего пути.

Однако фестиваль "Стань человеком" не ограничился только забегом. Двухдневный праздник включил в себя мастер-классы, тренировки по йоге, танцам и стрейчингу. В парке была открыта зона Public talk, где обсуждали киберспорт с Иваном Возняком, бьюти-тренды с Еленой Крыгиной и т.д. На сцене выступала участница проекта "Голос" Арина Данилова, исполнители Kavabanga Depo Kolibri и Monmart.

В забеге уровней "стандарт" и "элит" приняли участие около 7 тысяч человек, в общей сложности праздник посетили около 10 тысяч человек.